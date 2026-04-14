Calendario Final Six Eurolega basket femminile 2026: orari, tv, programma, streaming

Per il secondo anno consecutivo c’è un’italiana a giocare le Final Six di Eurolega. A Saragozza, questa volta, ci va l’Umana Reyer Venezia di Andrea Mazzon, che ha eliminato il Famila Schio in un playoff tutto tricolore dal quale è emersa vincitrice la squadra orogranata, capace di giocarsela perfettamente in particolar modo dal punto di vista mentale.

Il raggiungimento almeno dei quarti di finale rappresenta il punto più alto nelle Coppe europee di un club che negli ultimi anni è diventato presenza costante in Eurolega, ma che la prima partecipazione l’ha vissuta nella lontana annata 2008-2009 prima di ritornare quasi fissa dal 2019 in poi. Ritorna un quarto che si sarebbe dovuto giocare già nel 2019 in EuroCup, solo che intervenne il Covid e lo rese impossibile da disputare. Sarà anche la gara inaugurale delle Final Six, che vedono il Fenerbahce con i favori del pronostico anche perché al già fortissimo roster delle giallonere si è aggiunta Breanna Stewart, non proprio una qualsiasi.

Le Final Six di Eurolega 2026, di scena a Saragozza, si giocheranno da mercoledì 15 a domenica 19 aprile. Attualmente è prevista la trasmissione televisiva in diretta di RaiSport per la finale. La diretta streaming è assicurata da RaiPlay Sport 1 per Venezia-Girona e per le due finali; ci sarà anche il canale YouTube della FIBA per gli altri incontri non coinvolgenti Venezia. OA Sport offrirà la Diretta Live testuale delle partite della Reyer.

CALENDARIO FINAL SIX EUROLEGA BASKET FEMMINILE 2026

Mercoledì 15 aprile

Quarti di finale

Ore 17:30 Umana Reyer Venezia-Spar Girona

Ore 20:30 Basket Landes-Casademont Saragozza

Venerdì 17 aprile

Ore 17:30 Galatasaray-Vincente Landes-Saragozza

Ore 20:30 Fenerbahce-Vincente Venezia-Girona

Domenica 19 aprile

Ore 17:00 Finale 3° posto

Ore 20:00 Finale 1° posto

PROGRAMMA FINAL SIX EUROLEGA BASKET FEMMINILE 2026: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport (al momento prevista la sola finale)

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1 (partite di Venezia e finali), canale YouTube FIBA (partite non di Venezia)

Diretta Live testuale: OA Sport (partite di Venezia)