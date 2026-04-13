Dove vedere in tv Milano-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streaming

Mercoledì 15 aprile (ore 20.30) si giocherà Milano-Conegliano, gara-2 della finale scudetto di volley femminile. All’Allianz Cloud proseguirà la serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre conquista il titolo): si ritornerà in campo dopo l’atto d’apertura disputato sabato sera al PalaVerde di Treviso, la corazzata veneta si è imposta al tie-break in occasione di gara-1 e si trova dunque in vantaggio.

Nel capoluogo meneghino riprenderà la caccia delle Pantere all’ottavo tricolore consecutivo, mentre le padrone di casa proveranno a fare sognare il proprio pubblico e a infiammare ancora di più questo vibrante confronto tra la prima e la terza forza della regular season, che si ritroveranno poi una di fronte all’altra nel weekend in occasione della gara-3 in terra veneta.

Il sestetto di coach Daniele Santarelli sarà trascinato dall’opposto Isabelle Haak, dalle schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, dalle centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, dalla palleggiatrice Joanna Wolosz e dal libero Monica De Gennaro. Stefano Lavarini farà affidamento in particolar modo su Paola Egonu, le schiacciatrici Khalia Lanier e Rebecca Piva (o Elena Pietrini), la centrale Anna Danesi, la palleggiatrice Francesca Bosio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Conegliano, gara-2 della finale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD; in diretta streaming su Rai Play, VBTV, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-CONEGLIANO, GARA-1 FINALE SCUDETTO VOLLEY

Mercoledì 15 aprile

Ore 20.30 Numia Vero Volley Milano vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA MILANO-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.