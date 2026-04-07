Sport in tv oggi (martedì 7 aprile): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 7 aprile, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sul torneo di Montecarlo. Tanta Italia quest’oggi protagonista. In particolare ci saranno gli esordi di Matteo Berrettini e di Jannik Sinner sulla terra rossa del Principato. Un bel banco di prova per l’altoatesino, al cospetto dell’insidioso mancino Ugo Humbert. Una giornata in cui ci sarà anche la prima uscita del campione in carica, Carlos Alcaraz.

Allargando il discorso in primo piano l’Eurolega di basket con gli impegni dell’Olimpia Milano e della Virtus Bologna, senza dimenticare il Settebello che giocherà nella Coppa del Mondo di pallanuoto contro gli USA. Serata ricca anche grazie alla Champions League di calcio. Facendo un passo indietro, da non perdere il grande ciclismo con la disputa della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi. Questo e molto altro…

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi, martedì 7 aprile, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 7 aprile

09.00 Badminton, Europei 2026: primo turno – Diretta streaming su BadmintonEurope.tv.

(Hamza vs Blazina 1° match e inizio programma alle 09:00; Caponio vs Zilberman 3° match e inizio programma alle 09:00; Corsini/Piccinin vs Curtin/Kelly dalle 12:30)

09:15 Tiro a segno, Coppa del Mondo 2026 a Granada (Spagna): terza giornata – Diretta streaming sul canale Youtube dell’ISSF (International Shooting Sport Federation)

11.00 Tennis, ATP Montecarlo 2026: secondo turno – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Berrettini vs Bautista Agut 1° match e inizio programma alle 11:00; Darderi vs Hurkacz 1° match e inizio programma alle 11:00; Sinner vs Humbert 2° match e inizio programma alle 11:00)

12:00 Tennis, WTA Linz 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Max (206); in streaming su supertennis.tv, SuperTennix, SkyGo e su NOW.

12.30 Tennis, ATP Montecarlo 2026: primo turno doppio – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

(Cobolli/Darderi vs Goransson/King 2° match e inizio programma alle 12:30)

13:22 Ciclismo, Giro dei Paesi Baschi 2026: seconda tappa – Diretta streaming dalle 15:30 su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.

13:30 Ciclismo, Gran Premio Palio del Recioto 2026 – Diretta streaming dalle 15:30 sul canale Youtube ciclismoweb.

13:30 Scherma, Mondiali Junior 2026: spada uomini – Diretta streaming su Fencing Tv.

15:30 Scherma, Mondiali Junior 2026: spada femminile – Diretta streaming su Fencing Tv.

18.00 Basket, Eurolega 2026: Hapoel Tel-Aviv vs Fenerbahce – Diretta tv su Sky Sport Mix (211); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

18.30 Basket, Champions League 2026: Nymburk vs Rytas – Diretta streaming su DAZN.

18.45 Pallanuoto, Coppa del Mondo 2026: Italia vs USA – Diretta streaming su Recast Tv.

19.00 Basket, Eurolega 2026: Zalgiris Kaunas vs Dubai – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

19.30 Basket, Champions League 2026: Joventut vs AEK Athens – Diretta streaming su DAZN.

20:00 Basket, Eurolega 2026: Stella Rossa vs Paris – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.15 Basket, Eurolega 2026: Olympiakos vs Real Madrid – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20:15 Basket femminile, Serie A1 2026: Famila Wuber Schio vs Autosped G BCC Derthona – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

20.30 Basket, Eurolega 2026: Barcellona vs Panathinaikos – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

20.30 Basket, Eurolega 2026: Valencia vs Olimpia Milano – Diretta tv su Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

20.30 Basket, Eurolega 2026: Virtus Bologna vs Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo, NOW e su EuroLeague Tv.

21.00 Basket, Eurolega 2026: Baskonia vs Maccabi Tel Aviv – Diretta streaming su EuroLeague Tv.

21:00 Calcio, Champions League 2026: Real Madrid vs Bayern Monaco – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.

21:00 Calcio, Champions League 2026: Sporting vs Arsenal – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.