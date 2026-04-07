LIVE Giro dei Paesi Baschi 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sarà battaglia totale sul San Miguel de Aralar!

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026, con partenza da Pamplona-Irunspagnolaa e arrivo a Lekunberri.

Il percorso misura 164.9 km ed è molto impegnativo. Pochi km dopo il via ufficiale i corridori affronteranno subito la prima ascesa di giornata, quello di Etxauri (6.6 km al 6.6% medio, 2a categoria). Successivamente la corsa passerà su Lezaun (6.2 km al 4.3% medio) e l’Alto de Lizzaraga (3.8 km al 5% medio), non classificati come Gran Premi della Montagna. Ci saranno, poi, 33 km tra discesa e pianura, che porteranno all’approcio di una nuova asperità: Zuarrarrate (7.3 km al 4.7% medio, 3a categoria). Dallo scollinamento si scenderà verso lo sprint intermedio di Lekunberri, che anticipa Aldatz (4.8 km al 3.5% medio, 3a categoria). Dalla cima mancheranno 21 km al secondo traguardo volante e circa 35 ai piedi dell’ultima salita: San Miguel de Aralar (9.4 km al 7.8% medio, prima categoria). Qui si deciderà probabilmente la gara, visto che rimarranno solo 20 km all’arrivo, con gli ultimi 3.5 che tenderanno all’insù.

Difficile trovare un vero favorito, ma considerando la prova di ieri Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) può di nuovo dire la sua. Il talentino francese, leader della corsa, ha vinto tre gare quest’anno e ieri ha dimostrato una condizione stratosferica, difficilmente raggiungibile dagli avversari. Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) e Juan Ayuso (Lidl Trek) sono chiamati alla rimonta dopo la prova di ieri. Entrambi hanno le qualità per fare la differenza su queste ascese, il messicano potrebbe inoltre beneficiare dell’arrivo in salita che gli si addice particolarmente. La coppia della Red Bull – Bora – hansgroe, composte da Primoz Roglic e Florian Lipowitz, può far saltare il banco in questa tappa. I due corridori della squadra tedesca hanno disputato una buona prova contro il tempo, non perdendo troppo nei confronti del vincitore. Insieme possono collaborare per mettere in difficoltà i rivali oppure si potrebbero delineare le gerarchie interne.

Altri nomi interessanti sono quelli di Brandon Mcnulty (UAE Team Emirates – XRG), Kevin Vauquelin (INEOS Grenadiers), secondo dietro a Seixas ieri, Antonio Tiberi (Bahrain Victorious) e Cian Uijtdebroeks (Movistar Team), chiamati a rispondere dopo la prova opaca nella prima tappa.

OA Sport vi offre, quindi, la DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro dei Paesi Baschi 2026. E’ la 65esima edizione della corsa basca. L’inizio è previsto per le 13.00. Buon divertimento!