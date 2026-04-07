LIVE Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026 in DIRETTA: sfida da non sbagliare

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Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026, il Settebello vuole la seconda vittoria consecutiva.

Cinico, forte in difesa e con alcune trame offensive di alto livello. Il nuovo Settebello batte 12-10 i campioni del mondo della Spagna nella prima giornata del girone preliminare della World Cup, in svolgimento ad Alessandropoli, in Grecia. Sfida bellissima, per intensità, tensione in acqua e qualità.

Sfida sempre in equilibrio. Il botta e risposta tra Carnesecchi, il migliore tra il Settebello, e Granados vale il 9-9 a metà del quarto tempo. Di Somma va a realizzare con un diagonale al fulmicotone ma subito dopo viene espulso per gioco aggressivo; sale un po’ l’ansia. Gli iberici pareggiano con Gomilla in extraplayer a cinquantotto secondi dalla fine. Ma la voglia e la classe della Nazionale del selezionatore Alessandro Campagna sono quelli dell’occasione extra lusso: Carnesecchi da posizione defilatissima, dopo un’azione in tutta velocità e cuore degli azzurri, trova l’11-10. Nicosia fa una buona parata su Cabanas. Cannella all’ultimo istante trova libero Guerrato che sigla il 12-10 conclusivo all’ultimo respiro della partita. Oggi match da non perdere contro gli USA.

La rosa dell’Italia:

Marco Del Lungo (Banco BPM RN Savona), Francesco Lorenzo Cassia (Pro Recco Waterpolo), Stefano Guerrato (AN Brescia Team), Giacomo Cannella (Pro Recco Waterpolo), Filippo Ferrero (AN Brescia Team), Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Vincenzo Dolce (AN Brescia Team), Tommaso Gianazza (AN Brescia Team), Matteo Iocchi Gratta (Pro Recco), Lorenzo Bruni (Banco BPM RN Savona), Mario Del Basso (AN Brescia Team), Alessandro Carnesecchi (Ortigia 1928), Gianmarco Nicosia (Pro Recco Waterpolo), Jacopo Alesiani (AN Brescia Team), Eduardo Campopiano (De Akker) e Alessandro Balzarini (AN Brescia Team). Completano lo staff, insieme al ct Campagna, il direttore sportivo Stefano Tempesti, l’assistente tecnico Goran Volarevic, il team manager Daniele Bianchi, il preparatore atletico Alessandro Amato, il medico Vincenzo Ciaccio, il fisioterapista Michele Mannarini e il video-analista Paolo Baiardini.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Italia-USA, World Cup pallanuoto 2026: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Inizio alle ore 18:45. Buon divertimento!