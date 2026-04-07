Sinner-Humbert oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Dopo il felice esordio in doppio nel torneo ATP Masters 1000 di Montecarlo, l’azzurro Jannik Sinner scende in campo anche in singolare, e lo fa direttamente nel match del secondo turno, che opporrà il numero due del mondo al francese Ugo Humbert.

Il match del secondo turno che vedrà protagonista il tennista azzurro ed il transalpino, infatti, sarà il secondo del programma di oggi, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III, e si giocherà al termine di Berrettini-Bautista Agut: Sinner ed Humbert sono in parità nei due precedenti, anche se l’ultimo risale al 2021.

La sfida che vedrà protagonista Jannik Sinner nel secondo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2026

Martedì 7 aprile

Court Rainier III – Dalle ore 11.00

Matteo Berrettini (Italia, WC)-Roberto Bautista Agut (Spagna, LL)

A seguire

Jannik Sinner (Italia, 2)-Ugo Humbert (Francia) – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.