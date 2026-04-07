LIVE Berrettini-Bautista Agut, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: possibile maratona contro l’eterno spagnolo

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra Matteo Berrettini e lo spagnolo Roberto Bautista Agut, valido per il primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2026, con l’azzurro che avrà a che fare con un avversario esperto su tutte le superfici, soprattutto sulla terra battuta.

L’azzurro ha già disputato un match nel corso della settimana monegasca visto che ha esordito nel torneo di doppio con il suo compagno Andrea Vavassori, sostituendo Simone Bolelli rimasto a casa per problemi personali. La coppia azzurra, che potrebbe diventare fissa tra circa due anni con il ritiro del bolognese, ha vinto 2-1 contro l’insolito ma non esordiente tandem composto dal britannico Cameron Norrie e l’australiano Alex De Minaur.

Sono otto gli sconti diretti di Berrettini contro Bautista Agut, con ben sette vittorie dell’azzurro al netto di un solo successo dello spagnolo che risale all’ormai lontanissimo 31 dicembre 2018 a Doha. Dall’ultimo match tra di loro sono passati più di cinque anni, con Matteo che lo sconfisse 2-0 all’ATP Cup, il 6 febbraio 2021.

L’incontro tra Berrettini e Bautista Agut inizierà alle 11.00 e sarò il primo match di giornata sul Rainier III, mentre a seguire ci sarà l’esordio di Jannik Sinner contro il francese Ugo Humbert. In campo anche Luciano Darderi, sempre alle 11.00, sull’EA de Massy, contro il polacco Hubert Hurkacz. Segui il match del tennista romano in Diretta e in Live con la cronaca di OA Sport! Buon divertimento a tutti!