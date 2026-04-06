LIVE Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: il n.2 e il francese si ritrovano dopo 5 anni

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Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Ugo Humbert, valevole come secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2026. Comincia dunque nel primo pomeriggio di martedì 7 aprile il cammino del numero 2 al mondo sulla terra battuta del Principato contro un avversario ostico e da non sottovalutare.

Il 24enne altoatesino dovrà rompere il ghiaccio con la nuova superficie dopo aver completato il Sunshine Double sul cemento americano, sperando di giocare il maggior numero possibile di partite sul rosso nel percorso di avvicinamento verso il Roland Garros. Sinner, che ha usufruito di un bye al primo turno da n.2 del seeding, è ancora alla ricerca del primo titolo di peso della carriera sulla terra.

Due i precedenti tra l’azzurro ed il francese, entrambi però molto datati e quindi poco indicativi. Il n.2 ed il n.34 del ranking si ritrovano infatti a distanza di cinque anni dall’ultima volta, quando Jannik si impose nettamente per 6-2 6-4 al Foro Italico, mentre Humbert ebbe la meglio sul veloce indoor di Milano nella fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2019.

Appuntamento fissato sul campo centrale del Country Club monegasco come secondo match di giornata dopo la sfida tra Matteo Berrettini e Roberto Bautista Agut, che comincerà alle ore 11.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale del debutto di Sinner a Montecarlo con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!