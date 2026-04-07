Calendario Mondiali a squadre marcia 2026: programma, orari, tv, streaming

Appuntamento fissato domenica 12 aprile per i Mondiali a squadre di marcia 2026, che si terranno nelle strade di Brasilia. La capitale verdeoro ospiterà il primo grande evento internazionale sulle nuove distanze introdotte quest’anno da World Athletics, in attesa dei Campionati Europei di Birmingham in agosto e soprattutto dei Campionati Mondiali del 2027 a Pechino.

Saranno nel complesso 25 gli atleti azzurri in gara, con Massimo Stano e Francesco Fortunato le punte di diamante della nazionale italiana rispettivamente al debutto nella maratona (42,195 km) e nella mezza (21,097 km). Gli under 20 si cimenteranno invece come di consueto nei 10 chilometri, distanza che potrebbe vedere protagonisti i giovani talenti nostrani Alessio Coppola, Nicolò Vidal e Serena Di Fabio.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari esatti, il palinsesto tv e streaming dei Campionati Mondiali a squadre di marcia 2026. La manifestazione dedicata agli specialisti del tacco e punta verrà trasmessa integralmente in diretta streaming su RaiPlay Sport 1, con diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI A SQUADRE MARCIA 2026

Domenica 12 aprile

11.45 Maratona di marcia (maschile e femminile)

12.15 10 chilometri Under 20 (maschile)

13.15 10 chilometri Under 20 (femminile)

16.05 Mezza maratona di marcia (maschile)

17.50 Mezza maratona di marcia (femminile)

PROGRAMMA MONDIALI A SQUADRE MARCIA 2026: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: RaiPlay Sport 1.

Diretta Live testuale: OA Sport.