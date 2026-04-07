Berrettini-Bautista Agut oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

I Montecarlo Masters 2026 di tennis vedranno completarsi nella giornata odierna il primo turno: oggi, martedì 7 aprile, dopo l’esordio vincente in doppio, tornerà in campo anche l’azzurro Matteo Berrettini, che sulla terra battuta monegasca sfiderà il lucky loser spagnolo Roberto Bautista Agut.

Il match del primo turno che vedrà protagonista il tennista romano e lo spagnolo sarà il primo di giornata, con il programma sul Court Rainier III che scatterà alle ore 11.00: nei 5 precedenti Berrettini è in vantaggio 4-1, ma l’ultimo incrocio risale al 2021 (l’ultimo incontro su terra addirittura al 2019).

La sfida che vedrà protagonista Matteo Berrettini nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, NOW e Tennis TV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match dell’azzurro.

CALENDARIO ATP MONTECARLO 2026

Martedì 7 aprile

Court Rainier III – Dalle ore 11.00

Matteo Berrettini (Italia, WC)-Roberto Bautista Agut (Spagna, LL) – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP MONTECARLO 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis TV.

Diretta live testuale: OA Sport.