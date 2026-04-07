ATP Montecarlo 2026, Flavio Cobolli e Luciano Darderi escono all’esordio in doppio

Nell’ATP Masters 1000 di Montecarlo arriva un’altra sconfitta nel giro di poche ore per Luciano Darderi, che nel primo turno del torneo di doppio, in coppia con Flavio Cobolli cede allo svedese André Goransson ed allo statunitense Evan King, vittoriosi con lo score di 6-4 6-4 in un’ora e cinque minuti di gioco. Per loro agli ottavi ci sarà la sfida con i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz, accreditati della testa di serie numero 6.

Nel primo set gli azzurri mancano tre palle break consecutive nel sesto game, con Goransson e King che risalgono dal 15-40 e si salvano al punto decisivo, trovando il 3-3. Alla prima occasione, invece, lo svedese e lo statunitense firmano lo strappo: nel nono game Cobolli e Darderi si fanno trascinare al punto decisivo, ed ancora una volta a spuntarla sono Goransson e King, che allungano sul 5-4 e poi tengono la battuta a trenta per incamerare il parziale sul 6-4 in 35 minuti.

Nella seconda frazione sono gli azzurri a cancellare due palle break consecutive in apertura, salvandosi dal 30-40 e spuntandola la deciding point. Nel quinto game la coppia italiana concede quattro break point consecutivi, finendo sotto 0-40, e questa volta alla seconda occasione Goransson e King allungano sul 3-2. Nei tre seguenti turni al servizio lo svedese e lo statunitense concedono un solo quindici a Cobolli e Darderi, andando poi a chiudere definitivamente i conti sul 6-4 in mezz’ora.

Le statistiche sottolineano la supremazia di Goransson e King, che vincono 60 punti contro i 46 degli azzurri, sfruttando 2 delle 5 palle break avute a disposizione, cancellando tutte le 3 occasioni concesse alla coppia italiana. Lo svedese e lo statunitense fanno meglio in termini di resa sia con la prima, 84%-64%, sia con la seconda, 72%-65%.