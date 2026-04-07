Flavio Cobolli: “Vengo da una settimana di allenamenti, sono molto contento della reazione”

Flavio Cobolli ha vinto all’esordio nel tabellone principale dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo: l’azzurro ha piegato in tre set l’argentino Francisco Comesana, ed a fine partita ha parlato ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match ed individuare le chiavi del successo.

L’azzurro spiega l’approccio alla sfida col sudamericano: “Prima del match non abbiamo parlato tanto della tattica, sapevamo che era un match difficile. Vengo da una settimana di allenamento e non avevo mai fatto questa cosa di riposarmi per essere pronto a un grande evento“.

Dopo il calo nel secondo parziale Cobolli ha dominato la frazione decisiva: “Sapevo che avrei incontrato delle difficoltà, ma l’obiettivo era quello di restare aggrappato alla partita. Nel secondo set ho avuto un blackout, ma fa parte del gioco. Sono molto contento per come ho reagito“.