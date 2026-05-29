Dove vedere in tv Cobolli-Tien, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Flavio Cobolli affronterà Learner Tien al terzo turno del Roland Garros 2026: dopo aver avuto la meglio nel derby con Andrea Pellegrino e aver travolto il cinese Yibing Wu con un periodico 6-4, il tennista italiano tornerà in scena sulla terra rossa di Parigi per fronteggiare l’insidioso avversario statunitense in un incontro che si preannuncia particolarmente equilibrato, combattuto e avvincente tra due teste di serie molto vicine tra loro in tabellone.

L’appuntamento è per sabato 30 maggio alle ore 12.00, sarà l’incontro che aprirà il programma di giornata sul Court Philippe Chatrier (il Campo Centrale): attenzione come sempre al caldo che si preannuncia torrido e che ha avuto un peso sull’eliminazione di Jannik Sinner al secondo turno. Il 24enne, numero 14 del mondo, incrocerà il 20enne, numero 18 del ranking ATP che ha avuto la meglio sul cileno Cristian Garin e sull’argentino Facundo Diaz Acosta.

I due giocatori si sono affrontati una sola volta in carriera e il precedente sorride all’americano, che lo scorso anno ebbe la meglio agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Pechino con il punteggio di 6-3, 6-2. In palio la qualificazione agli ottavi di finale, da disputare contro il vincente del confronto tra l’argentino Francisco Cerundolo e lo statunitense Zachary Svajda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Tien, match valido per il terzo turno del Roland Garros 2026. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-TIEN, ROLAND GARROS 2026

Sabato 20 maggio

Ore 12.00 Flavio Cobolli vs Learner Tien

PROGRAMMA COBOLLI-TIEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.