Marco Bezzecchi in pole position al Mugello! Tripletta Aprilia in qualifica, Marquez primo dei ducatisti

Marco Bezzecchi torna a ruggire dopo le difficoltà fronteggiate a Barcellona e si esalta davanti al pubblico del Mugello centrando una meravigliosa pole position per il Gran Premio d’Italia, settimo round del Mondiale MotoGP 2026. Il pilota romagnolo dell’Aprilia firma dunque il miglior tempo in qualifica per la seconda volta in stagione (la prima risale al GP d’apertura in Thailandia) e archivia l’undicesima pole della carriera nella classe regina.

Il Bez ha avuto il merito di frantumare il record della pista toscana, abbattendo la barriera dell’1:44 e fissando il nuovo limite in 1’43″921 (oltre due decimi meglio del precedente primato) grazie ad un time-attack da urlo in cui non ha neanche avuto il vantaggio di un riferimento e di una scia nel rettilineo dei box. Prestazione di grande spessore dunque per il leader del campionato, che spera a questo punto di ripetersi anche oggi pomeriggio nella Sprint e soprattutto domani in gara.

Prima fila completata dagli spagnoli Raul Fernandez (proveniente dal Q1) e Jorge Martin, rispettivamente a 224 e 363 millesimi dalla vetta, per una sensazionale tripletta Aprilia davanti a tutti sulla griglia del Mugello. Il migliore degli altri è incredibilmente Marc Marquez, quarto con un gap di 0.373 sulla Ducati ufficiale al rientro dopo la doppia operazione che lo ha tenuto ai box nelle ultime due gare.

Il nove volte campione iridato ha preceduto i ducatisti Fermin Aldeguer (5° a 0.392), Francesco Bagnaia (6° a 0.561) e Fabio Di Giannantonio (7° a 0.577), mentre hanno fatto un po’ più di fatica Franco Morbidelli 9° sulla Ducati VR46 ed Enea Bastianini 11° sulla KTM Tech 3. Fuori in Q1 gli altri italiani, con Luca Marini solo 16° sulla Honda e Michele Pirro 21° (penultimo, davanti solamente alla Honda LCR di un Cal Crutchlow che torna in MotoGP dopo tre anni per prendere il posto dell’infortunato Johann Zarco) da sostituto di Alex Marquez sulla Ducati del team Gresini.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ITALIA MOTOGP 2026

1. Marco Bezzecchi (Aprilia Racing) 1:43.921

2. Raul Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) +0.224

3. Jorge Martin (Aprilia Racing) +0.363

4. Marc Marquez (Ducati Lenovo Team) +0.373

5. Fermin Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) +0.392

6. Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) +0.561

7. Fabio Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.577

8. Diogo Moreira (LCR Honda) +0.713

9. Franco Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) +0.734

10. Pedro Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) +0.789

11. Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) +0.942

12. Alex Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP) +1.128

13. Ai Ogura (Trackhouse MotoGP Team)

14. Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing)

15. Joan Mir (Honda HRC Castrol)

16. Luca Marini (Honda HRC Castrol)

17. Jack Miller (Prima Pramac Yamaha MotoGP)

18. Fabio Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP)

19. Maverick Viñales (Red Bull KTM Tech3)

20. Toprak Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP)

21. Michele Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP)

22. Cal Crutchlow (LCR Honda)