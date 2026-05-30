LIVE Cobolli-Tien, Roland Garros 2026 in DIRETTA: il romano dinanzi ad una prova importante per la carriera

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Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 3° turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI al predestinato americano Learner TIEN che vale un posto agli ottavi di finale del French Open!

Partiamo subito da un fatto: l’americano dovrebbe non avere più energie dopo le clamorose fatiche degli ultimi 10 giorni. Dopo aver sconfitto Alexander Bublik a Roma ed essersi fermato in ottavi di finale contro Rafa Jodar è andato a Ginevra e ha vinto il torneo in finale su Mariano Navone. Si credeva quindi che la vittoria sulla terra in altura non potesse giovare più di tanto alla preparazione per il 2° Slam della stagione, ma questo ragazzo è di un’altra categoria.

Dicevamo, dopo un ATP 250 vinto, sono arrivate due vittorie nel tabellone principale del secondo Slam della stagione, peraltro le prime due giunte nella capitale francese. Ha però passato la bellezza di 6 ore in campo, salvandosi pure ad un passo dalla sconfitta sotto 1-4 nel quarto set nel match di 2° turno contro Facundo Diaz Acosta. Insomma, il ragazzo ha un carattere di ferro, ma avrà recuperato a sufficienza?

La situazione nella parte alta di tabellone al Roland Garros è ovviamente interessantissima sia per Flavio Cobolli che per Learner Tien. Chiaramente la pressione di giocare sul Centrale ci sarà, il romano però c’è già passato nel match di 12 mesi fa perso in tre parziali, con grandissime chance nel 2° set, contro il finalista del 2024 Alexander Zverev. L’occasione è anche ghiotta per avvicinarsi alla top 10 nella race e nel ranking ATP.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE del match di 3° turno del Roland Garros 2026 che vede di fronte Flavio COBOLLI al predestinato americano Learner TIEN, si gioca come primo match sullo Chatrier alle 12! Non mancate!