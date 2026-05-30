LIVE Berrettini-Comesaña, Roland Garros 2026 in DIRETTA: azzurro per confermare i progressi

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Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del Roland Garros 2026 tra Matteo Berrettini e l’argentino Francisco Comesaña. In palio un accesso agli ottavi di finale che, per entrambi, sarebbe di importanza enorme, anche se per motivi totalmente diversi.

Il capitolino, due giorni fa, nella sessione serale contro il francese Arthur Rinderknech, è apparso davvero in ottima forma. E non si parla solo del lato fisico, ma soprattutto della questione mentale, di una faccia tornata quella dei giorni migliori, di un linguaggio del corpo estremamente convinto. La caccia è al primo ottavo di finale da Wimbledon 2023, quando batté Zverev e tolse un set ad Alcaraz.

L’argentino, invece, con questo è a 3/4 in fatto di terzi turni Slam raggiunti: dopo Wimbledon e US Open è arrivato il Roland Garros, e in questa fattispecie convince molto la vittoria in cinque set su Luciano Darderi. Sembrava quasi paradossale che, di tutti i quattro tornei maggiori, fosse proprio quello rosso uno dei due ancora senza sue grandi performance. Il momento è ora arrivato e anche con qualcosa da raccontare, perché ci sono sia tre italiani che tre argentini a questo punto del torneo.

Si gioca sul campo intitolato a Simonne Mathieu. Si tratta di quello nel quale Berrettini, nel 2021, vinse tutti i suoi primi tre incontri prima del forfait di Roger Federer negli ottavi, il che gli aprì le porte dei quarti contro Novak Djokovic. Una specie di talismano, per buona misura, mentre lo Chatrier fino a ieri non era sinonimo di sorrisi. Stavolta lo è diventato, ma per Matteo l’aria del sogno c’è ancora. E lui può andare a prendersi quell’aria.

Il match tra Matteo Berrettini e Francisco Comesaña sarà il secondo sul Court Simonne Mathieu non prima delle ore 13:00, e comunque dopo Sakkari-Chwalinska. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!