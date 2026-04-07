Cobolli-Blockx ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streaming

Flavio Cobolli affronterà Alexander Blockx al secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo: dopo aver esordito in maniera positiva contro l’argentino Francisco Comesana, l’azzurro tornerà in scena sulla terra rossa del Principato per affrontare il qualificato belga, che al primo turno ha regolato il canadese Denis Shapovalov. L’appuntamento è per mercoledì 8 aprile, sarà il quarto match a partire dalle ore 11.00 sul Court des Princes, dove in precedenza si giocheranno Rublev-Bergs, Fonseca-Rinderknech, Moutet-Ruud.

Il 23enne romano, numero 16 del mondo, se la dovrà vedere con il 20enne, numero 91 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due giocatori, che si contenderanno la qualificazione agli ottavi di finale, dove andrà in scena un confronto potenzialmente avvincente contro chi avrà la meglio nella sfida tra l’australiano Alex de Minaur e il britannico Cameron Norrie.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Blockx, match valido per il secondo turno del Masters 1000 di Montecarlo. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Plus, il canale dettagliato verrà definito in mattinata; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO COBOLLI-BLOCKX ATP MONTECARLO

Mercoledì 8 aprile

Quarto match dalle ore 11.00 Flavio Cobolli vs Alexander Blockx

In precedenza, a partire dalle ore 11.00 sul Court des Princes, si giocheranno nell’ordine: Rublev-Bergs, Fonseca-Rinderknech, Moutet-Ruud. Al termine toccherà a Cobolli

PROGRAMMA COBOLLI-BLOCKX: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Tennis (canale 203), Sky Sport Max (canale 205), Sky Sport Plus. Il canale dettagliato verrà definito in mattinata.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.