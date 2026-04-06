Flavio Cobolli fa valere il suo status al terzo, batte Comesana e avanza a Montecarlo

Nel primo turno dell’ATP Masters 1000 di Montecarlo 2026 di tennis inizia con una vittoria il percorso di Flavio Cobolli, testa di serie numero 10, che piega il qualificato argentino Francisco Comesana con lo score di 7-5 2-6 6-3 dopo due ore e mezza di battaglia. Al secondo turno, mercoledì, la sfida sarà con il qualificato belga Alexander Blockx.

Nel primo set l’azzurro deve annullare due palle break sul 15-40 del quarto game, ma infila quattro punti consecutivi e si salva, poi però la situazione si ripete nel sesto gioco, e questa volta alla seconda occasione lo strappo arriva. Cobolli reagisce immediatamente e trova il controbreak a trenta nel settimo game, per poi firmare l’aggancio sul 4-4.

Sulle ali dell’entusiasmo l’azzurro si porta sul 15-40 in risposta nel nono gioco, ma l’argentino si salva ai vantaggi. Nell’undicesimo game Cobolli ha un break point sul 30-40 ma non lo sfrutta, poi ai vantaggi si procura un’altra opportunità e questa volta centra il 6-5, andando a servire per il set. L’azzurro tiene la battuta a trenta ed incamera la frazione sul 7-5 dopo un’ora di gioco.

Nella seconda partita l’azzurro strappa il servizio all’argentino a quindici nel terzo game, ma stavolta è lui a subire l’immediato controbreak a trenta. Nel sesto gioco Cobolli si fa trascinare ai vantaggi e poi cede nuovamente la battuta, con Comesana che scappa sul 4-2 e poi annulla tre break point per salire sul 5-2 non pesante. Nell’ottavo game l’azzurro concede un set point sul 30-40 e l’argentino pareggia i conti col 6-2 in tre quarti d’ora.

Nella frazione decisiva inizio devastante di Cobolli, che vince dodici dei primi quindici punti giocati e vola sul 3-0 pesante, strappando la battuta a quindici a Comesana sia nel primo che nel terzo game. L’azzurro difende il doppio break di margine, anche se nel sesto gioco deve risalire dal 15-40, e si porta sul 5-1. Comesana accorcia fino al 3-5, poi nel nono game Cobolli strappa ancora il servizio al sudamericano e conquista il match sul 6-3 dopo tre quarti d’ora.

Le statistiche premiano Cobolli, che vince 97 punti contro gli 89 di Comesana, mettendo a segno quasi il doppio dei vincenti, 31-16, e concedendo poco più della metà dei gratuiti, 20-39. L’azzurro sfrutta 6 delle 13 palle break avute a disposizione e ne cancella 7 delle 12 concesse al sudamericano.