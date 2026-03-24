Sport in tv oggi (martedì 24 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, martedì 24 marzo, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Miami, lo sci alpino con il gigante maschile e lo slalom femminile delle Finali di Coppa del Mondo, e tanto altro ancora.

A Miami, per il torneo ATP Masters 1000, tornerà in campo l’azzurro Jannik Sinner, che affronterà lo statunitense Alex Michelsen negli ottavi di finale del torneo di singolare maschile, poche ore dopo aver battuto nel terzo turno il transalpino Corentin Moutet.

Nelle Finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino è l’ora delle discipline tecniche: si parte con il gigante maschile, con Alex Vinatzer e Giovanni Franzoni, previsto alle 9.30 ed alle 12.30, e con lo slalom femminile, con Lara Della Mea ed Anna Trocker, in programma alle 10.30 ed alle 13.30.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Martedì 24 marzo

9.30 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Lillehammer: 1a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD

10.30 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Lillehammer: 1a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD

12.30 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Lillehammer: 2a manche gigante maschile – Rai Sport HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD

13.10 Ciclismo, Giro di Catalogna: 2a tappa – 15.20 Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD

13.30 Sci alpino, Finali Coppa del Mondo Lillehammer: 2a manche slalom femminile – Rai Sport HD, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 1 HD

16.00 Tennis, ATP Masters 1000 Miami: ottavi di finale (3° match dalle ore 17.00 non prima delle ore 21.00 Sinner-Michelsen) – Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (tranne per la fascia 19.00-21.00), Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, Tennis TV

16.00 Tennis, WTA 1000 Miami: quarti di finale – SuperTennis HD, SuperTenniX, Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno (tranne per la fascia 19.00-21.00), Sky Sport Arena, Sky Go, NOW

18.30 Pallanuoto, Champions League: Olympiacos-Brescia – Sky Sport Mix, Sky Go, NOW

19.00 Eurolega: AS Monaco-Olimpia Milano – Sky Sport Uno, Sky Sport Basket, Sky Go, NOW

20.00 Volley, Champions League: andata quarti, Guaguas Las Palmas-Perugia – Sky Sport Max, Sky Go, NOW, Euro Volley TV, DAZN

20.30 Volley femminile, Serie A1: gara-3 semifinali, Conegliano-Novara – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV, DAZN