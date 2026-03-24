Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi Figueres-Banyoles in tv: orari, percorso, favoriti. Prima sfida tra Evenepoel e Vingegaard?

Seconda tappa per il Giro di Catalogna 2026. In scena oggi la frazione da Figueres a Banyoles, di 167,4 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

Dove vedere in tv il Giro di Catalogna 2026? Non è prevista una diretta tv delle sette tappe della corsa. Lo streaming sarà invece visibile per gli abbonati su Discovery Plus, HBO Max, DAZN ed Eurosport. OA Sport vi fornirà invece la diretta live testuale delle frazioni.

PERCORSO

Il dislivello è di poco superiore ai 2000 metri. In avvio ci sarà l’Alt del Purgatori (1,7 km al 5%): da quel punto e per i successivi cento chilometri il tracciato continuerà ad essere ondulato, anche se senza particolari asperità. A una cinquantina di chilometri dall’arrivo, poi, si salirà in maniera prolungata e un po’ più rilevante verso Olot: non è considerato GPM, ma è una salita vera e propria. Dalla cima meno di trenta chilometri al traguardo.

FAVORITI

Ci sarà il primo scontro tra Remco Evenepoel e Jonas Vingegaard? Di tappe di montagna al Catalunya ne avremo tante e quindi probabilmente i due più attesi potranno attendere. Attenzione ai ritmi che saranno comunque alti e potrebbero distruggere il gruppo. In caso di arrivo in volata ristretta Dorian Godon (INEOS Grenadiers) appare ancora una volta favorito, questa volta con la maglia di leader sulle spalle. L’Italia spera in un altro ottimo risultato dei suoi giovani Simone Gualdi e Andrea Raccagni Noviero.

PROGRAMMA

Martedì 24 marzo – Seconda tappa Figueres – Banyoles (167,4 km)

Orario di partenza: ore 13:10

Orario di arrivo stimato: ore 17:00

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GIRO DI CATALOGNA 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, DAZN, Eurosport 2

Diretta Live testuale: OA Sport