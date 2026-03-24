LIVE Giro di Catalogna 2026, tappa di oggi in DIRETTA: sprint o colpo di mano a Banyoles?

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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. 167.4 km da Figueres a Banyoles con un percorso simile a quello inaugurale, con gli ultimi chilometri animati di diversi saliscendi che potrebbero invogliare qualche finisseur o un uomo di classifica. Gli sprinter dovranno dunque sudarsela nuovamente, proprio come accaduto nella frazione inaugurale che ha incoronato il campione francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers).

Poco dopo i primi chilometri dalla partenza il plotone affronterà l’unico GPM di giornata, ovvero l’Alt del Purgatori (1.7 km al 5% di pendenza media). Corsa che proseguirà con circa 30 km di saliscendi per poi entrare nella parte mediana prettamente pianeggiante. Dai -60 km all’arrivo il percorso tornerà a movimentarsi con piccoli strappetti che precederanno tratti di salita ben più lunghi. Tuttavia le pendenze saranno quasi sempre leggere. L’ultima sezione ascendente culminerà a 28 km dal traguardo, con la successiva lunga discesa che potrebbe concedere il rientro a qualche velocista attardato. Ultimo km infine in leggerissima salita.

Sarà dunque nuovamente l’occasione degli sprinter resistenti, con Godon che cercherà il bis. Il campione transalpino ha dimostrato di essere il più forte sugli arrivi esplosivi, lottando fino all’ultimo metro con Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) e Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Non ha brillato Ethan Vernon (NSN Cycling Team), staccatosi nella prima tappa. Difficile pronosticare il britannico tra i migliori, mentre gli azzurri Simone Gualdi (Lotto Intermarchè) ed Andrea Raccagni (Soudal Quick Step) cercheranno una nuova top ten. Attenzione all’uruguaiano Guillermo Silva (XDS Astana) ed al tedesco Henri Uhlig (Alpecin-Premier Tech).

La seconda tappa del Giro di Catalogna, 167.4 km da Figueres a Banyoles, inizierà alle 13.10. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento a partire dalle 14.00. Buon divertimento a tutti!