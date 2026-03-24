LIVE Sci alpino, Slalom femminile Lillehammer 2026 in DIRETTA: Shiffrin per chiudere i giochi contro Aicher

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Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello slalom di Hafjell (Norvegia) valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. Mikaela Shiffrin punta a chiudere i giochi contro la sua principale rivale, la tedesca Emma Aicher.

La penultima gara stagionale potrebbe risultare decisiva per risolvere il testa a testa per la vittoria della classifica generale. Mikaela Shiffrin guida la graduatoria con 1286 punti e si presenta al cancelletto di partenza con quarantacinque lunghezze di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher, seconda a 1241. L’americana, per avere la certezza di chiudere i conti, deve vincere e sperare che l’avversaria conquisti un piazzamento dal sesto posto in giù.

Il discorso relativo alla vittoria della Coppa di specialità è stato ampiamente chiuso da tempo. Mikaela Shiffrin è stata l’assoluta dominatrice dell’annata e il suo impressionante ruolino di marcia lo testimonia in maniera estremamente nitida: otto vittorie e un secondo posto nelle nove gare fin qui disputate rasentano la perfezione. Proveranno a chiudere con un risultato positivo la propria stagione le svizzere Camille Rast, unica a battere la statunitense nello slalom di Kranjska Gora, e Wendy Holdener, l’austriaca Katharina Truppe, l’americana Paula Moltzan e l’albanese Lara Colturi.

In casa Italia saranno al via Lara Della Mea e Anna Trocker. Per la prima l’obiettivo realistico sembra essere quello di raggiungere un buon piazzamento con l’intento di guadagnare terreno nell’ordine di partenza in vista della prossima annata. Non partirà invece Martina Peterlini che ha chiuso la stagione in anticipo a causa delle non perfette condizioni fisiche.

Grande curiosità invece per l’assoluta dominatrice della rassegna iridata giovanile: Trocker può rappresentare il futuro delle discipline tecniche in Italia, ha già dimostrato di avere un potenziale enorme e non vede l’ora di centrare la sua prima qualificazione alla seconda manche in una gara del circuito maggiore.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE dello slalom di Hafjell valevole per le Finali della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026. La partenza della prima manche è fissata alle 10.30, mentre la seconda scatterà a partire dalle 13.30, buon divertimento!