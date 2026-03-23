Conegliano-Novara oggi, A1 volley femminile 2026: orario gara-3, tv, programma, streaming

Oggi martedì 24 marzo (ore 20.30) si gioca Conegliano-Novara, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile: la corazzata veneta conduce la serie per 2-0 e può chiudere i conti, conquistando così la qualificazione all’atto conclusivo per il tricolore da disputare contro la vincente del confronto tra Scandicci e Milano; le piemontese punteranno a imporsi in trasferta per prolungare il testa a testa e tornare a giocare di fronte al proprio pubblico.

Si preannuncia grande spettacolo al PalaVerde di Treviso, dove Novara si era issata sul 2-0 in gara-1 prima di subire la furibonda rimonta delle Campionesse d’Europa. La gara-2 andata in scena sabato sera al PalaIgor è stata invece a senso unico, con un un dominio totale delle Pantere, capaci di imporsi con un nitido 3-0: si ritorna in campo a tre giorni di distanza dall’ultimo testa a testa, le ragazze di coach Daniele Santarelli potrebbero essere in debito energetico visto che settimana scorsa ha giocato il ritorno dei quarti di Champions League.

L’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi, le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro saranno i punti di forza di Novara. La bomber Tatiana Tolok, la centrale Sara Bonifacio, la regista Carlotta Cambi, i martelli Britt Herbots e Lina Alsmeier saranno i punti di riferimento di Novara.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Novara, gara-3 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-NOVARA OGGI

Martedì 24 marzo

Ore 20.30 Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano vs Igor Gorgonzola Novara – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA CONEGLIANO-NOVARA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.