Guaguas Las Palmas-Perugia oggi, Champions League volley 2026: orario, tv, programma, streaming

Oggi martedì 24 marzo (ore 20.00) si gioca Guaguas Las Palmas-Perugia, andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. Dopo aver conquistato il primo posto nella fase a gironi, i Campioni d’Europa di rimettono in gioco nella massima competizione continentale e saranno impegnati in un turno a eliminazione diretta che mette in palio la qualificazione alla Final Four, che si disputeranno a Torino nel mese di maggio.

I Block Devils affronteranno la grande rivelazione spagnola, formazione che ha stupito nell’arco del torneo e che è entrata tra le migliori otto compagini d’Europa in maniera inattesa. I rossoneri saranno attesi da un replay, visto che hanno incrociato gli iberici nel proprio raggruppamento, imponendosi per 3-2 in trasferta e per 3-1 di fronte al proprio pubblico. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti partiranno con i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attenti all’impegno alle Canarie.

La corazzata umbra sarà guidata dal palleggiatore Simone Giannelli, dall’opposto Wassim Ben Tara, dal centrale Roberto Russo, dallo schiacciatore Oleh Plotnytskyi. Dall’altra parte della rete spiccherà l’eterno Osmany Juantorena, spalleggiato da validi compagni di squadra come Francisco Bezerra, Nicolas Bruno e Helder Mendes sotto la guida di coach Sergio Camarero. Il match di ritorno è previsto mercoledì 1° aprile (ore 20.30) al PalaBarton.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Guaguas Las Palmas-Perugia, andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN; garantita la diretta live testuale. Gli orari sono italiani (alle Canarie sono un’ora indietro rispetto a noi).

CALENDARIO LAS PALMAS-PERUGIA CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY OGGI

Martedì 24 marzo

Ore 20.00 Guaguas Las Palmas vs Sir Sicoma Monini Perugia – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA LAS PALMAS-PERUGIA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.