AS Monaco-Olimpia Milano oggi, Eurolega basket 2026: orario, tv, programma, streaming

Forse non c’è, davvero, un’occasione migliore per l’Olimpia Milano (ore 19:00) per andare a giocarsi la trasferta dalle parti dell’AS Monaco. L’EA7 Emporio Armani di Peppe Poeta, infatti, giunge nel Principato proprio nel momento in cui sta succedendo letteralmente di tutto alla società che negli ultimi anni è stata sorpresa massima dell’Eurolega.

Nelle ultime settimane, infatti, diversi problemi societari con annessi debiti ingenti hanno portato, tra le altre cose, all’uscita di scena di Vassilis Spanoulis come coach, mentre in campo ci sono state varie assenze più legate a infortuni negli ultimi tempi. In particolare, e non è poco, dovrebbe essere assente il grande ex della situazione, Mike James. L’EA7, a due vittorie dalla quota play-in, ha davvero bisogno di vincere per rimanere agganciata alle speranze di postseason. E il Monaco fa parte del gruppo a quota 18-14 (a 16-16 l’Olimpia).

Il match tra Barcellona e Olimpia Milano vedrà la palla a due alzarsi alle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205), oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA AS MONACO-OLIMPIA MILANO OGGI

Martedì 23 marzo

Ore 19:00 AS Monaco-Olimpia EA7 Emporio Armani Milano – Diretta tv su Sky Sport Uno (201) Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA AS MONACO-OLIMPIA MILANO, EUROLEGA 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Basket (205), dalle 21:00 Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now

Diretta Live testuale: OA Sport