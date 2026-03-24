LIVE Conegliano-Novara, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Pantere per chiudere i conti

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Imoco Volley Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara, valido per gara 3 della semifinale play off di Serie A1. Le Pantere di Daniele Santarelli possono chiudere i giochi e volare in finale con un secco 3-0 nella serie, dopo aver vinto i primi due match tra cui quello in trasferta nel campo delle Zanzare.

Conegliano gioca questi play off da prima testa di serie, visto che ha trionfato in regular season e, almeno per il momento, ha rispettato il tabellone portandosi ad una sola vittoria dalla finale scudetto in cui potrebbe affrontare una tra Savino del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, con la seconda squadra che è avanti 2-0 nella serie.

Nel corso di gara 1, le ragazze di Lorenzo Bernardi hanno provato a strappare la vittoria alle Pantere che, soffrendo fino all’ultimo, hanno vinto al tie-break, per poi riconfermarsi in gara 2 con un netto 0-3 in trasferta che potrebbe aver chiuso la serie definitivamente, aspettando ovviamente l’esito di una pesantissima gara 3.

Il match tra l’Imoco Volley Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara inizierà alle 20.30 e verrà disputato al Palaverde di Villorba. Segui l’interno incontro, punto dopo punto, con la cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport. Buon divertimento a tutti!