LIVE Guaguas Las Palmas-Perugia, Champions League volley 2026 in DIRETTA: attenzione agli spagnoli guidati da Juantorena

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita fra Perugia e Las Palmas. Il match, valido come quarto di finale della Champions League di volley maschile 2025-2026, sarà il primo di due partite che decreteranno la semifinalista della massima competizione europea.

Perugia torna a concentrarsi sulla Champions League dopo aver vinto nettamente la serie contro Monza nei quarti di finale del campionato italiano; gli uomini di Lorenzetti non hanno lasciato scampo alla compagine lombarda che ha dovuto abbandonare il sogno di qualificarsi alle semifinali scudetto. I Campioni d’Europa riprenderanno adesso la propria avventura continentale dopo aver conquistato il primo posto nella fase a gironi ed essersi risparmiati i playoff. Gli avversari di questi quarti di finale europei sono gli spagnoli del Las Palmas, una squadra che gli umbri conoscono molto bene. Le due compagini si sono infatti già sfidate due volte nella fase a gironi di questa Champions League ed entrambe le volte ad avere la meglio sono stati i perugini, anche se non senza difficoltà. Alle canarie Giannelli e compagni avevano trovato la vittoria solamente al tie-break, mentre in casa l’affermazione fu per 3-1.

I rossoneri partiranno con tutti i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attenti agli iberici, che hanno dimostrato in più occasioni di potersi prendere degli scalpi importanti. La formazione spagnola è partita dai preliminari, ha chiuso al secondo posto nel raggruppamento vinto da Perugia e nei playoff ha avuto la meglio sui francesi del Montpellier (vittoria per 3-1 all’andata e sconfitta al tie-break al ritorno). Sarà molto importante inoltre, i vista del ritorno che si giocherà il primo aprile a Perugia, costruirsi un buon tesoretto da amministrare nel secondo match fra le due squadre.

Per Perugia ci sarà come sempre il palleggiatore e capitano Simone Giannelli, che gestirà e organizzerà l’attacco stellare degli umbri: come opposto giocherà il tunisino Ben Tara, mentre gli schiacciatori dovrebbero essere Semeniuk e Plotnytskyi. La coppia di centrali sarà formata dai due argentini Solè e Loser. L’espertissimo Max Colaci, sempre pronto a strisciare sul pavimento per difendere ogni schiacciata avversaria, indosserà la maglia di libero. Tra le fila del Las Palmas, allenato da Sergio Camarero, spicca la stella Osmany Juantorena, grande gloria della Nazionale Italiana che è nella fase conclusiva della sua memorabile carriera: lo schiacciatore potrà fare la differenza, affiancato di banda da Nicolas Bruno e con il supporto del bomber brasiliano Francisco Bezerra, dei centrali Helder Mendes e Martin Ramos, sotto la regia di Miguel Angel De Amo.

Il match, valido come andata dei quarti di finali della Champions League di volley maschile 2025-2026, comincerà alle 20.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale con cronaca dettagliata ed aggiornamenti costanti per non perdervi nemmeno un punto del match! Buon divertimento!