LIVE Sci alpino, Gigante maschile Lillehammer 2026 in DIRETTA: energie al lumicino, possibili sorprese

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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante maschile di Lillehammer, evento finale della stagione di Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Si chiude la stagione tra le porte strette con un’ultima gara che promette spettacolo con in palio la sfera di cristallo di specialità.

Marco Odermatt arriva a questa gara da leader della classifica di Coppa del Mondo con 495 ed un vantaggio di 48 lunghezze su Lucas Pinheiro Braathen. I due si contenderanno la sfera di cristallo fino all’ultimo, con l’elvetico che potrebbe patire le tante energie spese nel weekend con le due gare di velocità. Il brasiliano prova ad ottenere ulteriore fiducia in vista dell’ultima gara di slalom

Saranno due gli italiani in gara: Alex Vinatzer e Giovanni Franzoni. Il primo partirà con il pettorale nove e va alla ricerca di una solida prima manche per poi sprigionare i cavalli nella seconda. Il secondo vuole dimostrare di poter essere competitivo anche in gigante, magari conquistando punti preziosi.

Saranno 27 gli atleti in gara nella prima manche che inizierà alle 9.30, mentre la seconda è prevista per le 12.30. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di entrambe le manche del gigante maschile di Lillehammer con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!