A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante maschile e slalom femminile Lillehammer, tv, streaming

Sarà un martedì ad alta tensione quello che attende gli appassionati del grande Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino lancia lo sprint conclusivo delle Finali di Lillehammer. La pista di Hafjell ospita, in rapida sequenza, il gigante maschile, le due manche scatteranno alle 09:30 e alle 12:30, e lo slalom femminile, run in programma alle 10:30 e alle 13:30.

Tra i pali larghi del gigante è il momento dell’atteso verdetto finale. Marco Odermatt riuscirà a calare il poker e a conquistare il quarto trofeo di una stagione strepitosa in cui è mancato solo l’oro olimpico o il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen firmerà il sorpasso in volata completando l’opera iniziata con il successo di Kranjska Gora che gli aveva consentito di riaprire i giochi?

L’Italia, reduce da uno stellare fine settimana delle prove di velocità, parte per puntare ad un buon piazzamento. Alex Vinatzer, dopo la partenza eccellente culminata con il podio di Beaver Creek, è letteralmente precipitato, di gara in gara, in un baratro dal quale non è stato più in grado di risalire. Giovanni Franzoni si cimenterà nuovamente in gigante grazie alla regola che consente a chi totalizza 500 punti di gareggiare anche nelle specialità in cui non ha ottenuto la qualificazione.

Potrebbe arrivare anche l’atteso verdetto relativo alla vittoria della sfera di cristallo in campo femminile. A due gare dal termine, Mikaela Shiffrin guida la classifica con 1286 punti e 45 lunghezze di vantaggio sulla tedesca Emma Aicher, seconda a 1241. L’americana ha già chiuso da tempo il discorso relativo al trofeo di specialità ed è stata autrice di un ruolino di marcia impressionante con otto vittorie e un secondo posto su nove gare disputate. Non sembra esagerato affermare che la statunitense ha a propria disposizione più di un match point. La giovane atleta tedesca ha però dimostrato la sua abilità di polivalente e, anche in caso di successo della quotata rivale, potrebbe rinviare il verdetto all’ultima gara se riuscirà a limitare i danni.

L’Italia si presenta ai nastri di partenza con Lara Della Mea e Anna Trocker. Se dalla prima sembra lecito attendersi la conquista di un buon piazzamento utile a migliorare il proprio status in vista dell’inizio della prossima annata, c’è grande curiosità intorno alla giovanissima promessa azzurra che ha guadagnato il pass per le Finali grazie alla doppietta firmata nei campionati mondiali juniores di Narvik. Non sarà invece al via Martina Peterlini che, pur avendo ottenuto la qualificazione, ha terminato in anticipo la stagione perché non al meglio della condizione.

Come seguire gli eventi in tv? RaiSport HD trasmetterà in diretta le due gare. Sarà possibile seguire il gigante maschile e lo slalom femminile in streaming su RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. OA Sport, ovviamente, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale delle due gare, per non perdere nemmeno un secondo delle emozioni regalate dal grande Circo Bianco.

A CHE ORA LO SCI ALPINO OGGI

Martedì 24 marzo

Ore 09.30 prima manche gigante maschile Finali Lillehammer – Diretta tv RaiSport HD

Ore 10.30 prima manche slalom femminile Finali Lillehammer – Diretta tv RaiSport HD

Ore 12.30 seconda manche gigante maschile Finali Lillehammer – Diretta tv RaiSport HD

Ore 13.30 seconda manche slalom femminile Finali Lillehammer – Diretta tv RaiSport HD

PROGRAMMA SCI ALPINO: DOVE VEDERLO IN TV O STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus e HBO Max

Diretta testuale: OA Sport

PETTORALI DI PARTENZA GIGANTE MASCHILE HAFJELL

1 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

2 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

3 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Van deer

4 422729 PINHEIRO BRAATHEN Lucas 2000 BRA Atomic

5 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

6 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

7 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

8 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

9 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Atomic

10 202829 GRATZ Fabian 1997 GER Fischer

11 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

12 60261 MAES Sam 1998 BEL Voelkl

13 6190628 ANGUENOT Leo 1998 FRA Rossignol

14 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

15 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Van deer

16 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Atomic

17 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

18 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

19 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

20 6191334 ELEZI CANNAFERINA Alban 2003 FRA Rossignol

21 202883 GRAMMEL Anton 1998 GER Head

22 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

23 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

24 54630 STURM Joshua 2001 AUT Atomic

25 202909 STOCKINGER Jonas 1999 GER Voelkl

26 422954 BAKKEVIG Rasmus 2005 NOR Atomic

27 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

PETTORALI DI PARTENZA SLALOM FEMMINILE HAFJELL

1 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Voelkl

2 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

3 805009 COLTURI Lara 2006 ALB Blizzard

4 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

5 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

6 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

7 516562 RAST Camille 1999 SUI Head

8 206355 DUERR Lena 1991 GER Head

9 555072 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

10 6295075 DELLA MEA Lara 1999 ITA Fischer

11 198164 CHEVRIER Marion 2001 FRA Atomic

12 506146 SWENN LARSSON Anna 1991 SWE Head

13 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Voelkl

14 507325 OEHLUND Cornelia 2005 SWE Head

15 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

16 516553 CHRISTEN Eliane 1999 SUI Head

17 56367 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

18 516528 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

19 507109 ARONSSON ELFMAN Hanna 2002 SWE Rossignol

20 107427 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

21 198253 McFARLANE Caitlin 2002 FRA Rossignol

22 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Atomic

23 198176 LAMURE Marie 2001 FRA Rossignol

24 6297347 TROCKER Anna 2008 ITA Salomon