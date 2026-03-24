LIVE AS Monaco-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vincere per sperare

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Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di AS Monaco-Olimpia Milano, match valevole per la trentatreesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. Tutto in una notte! La squadra di Poeta si gioca il suo futuro europeo.

Non c’è un domani in questa trasferta monegasca per l’Olimpia Milano. Dal Principato la squadra italiana deve uscire con un solo risultato ed è la vittoria. Questo è lo scontro diretto probabilmente decisivo per continuare a sperare in un posto ai Play-In, visto che il Monaco è avanti di due successi in classifica rispetto all’Olimpia e ha pure vinto all’andata di tre punti.

Proprio il match giocato al Forum rappresenta uno dei grandi rimpianti della stagione milanese, complice anche un arbitraggio molto contestato dall’Olimpia con alcune decisioni che hanno notevolmente penalizzato Milano.

Non ci saranno i due grandi ex Mike James e Nikola Mirotic, ancora alle prese con i loro infortuni personali. Il Monaco ha vissuto un periodo di grande crisi, anche societario, che ha portato all’esonero di Vassilis Spanoulis e la promozione ad allenatore di Manuchar Markoishvili. Con il georgiano in panchina sono arrivate due vittorie fondamentali che hanno ridato fiducia ed entusiasmo all’ambiente.

La palla a due di AS Monaco-Olimpia Milano, match valevole per la trentatreesima giornata dell’Eurolega 2025-2026 è in programma alle ore 19.00. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!