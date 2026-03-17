Sport in tv
Sport in tv oggi (martedì 17 marzo): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming
Oggi, martedì 17 marzo, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.
Fari puntati sul Premondiale di basket femminile con l’Italia che, ottenuta la qualificazione alla fase finale della rassegna iridata, vuol chiudere in bellezza nella sfida contro il Senegal. In primo piano poi i Mondiali di curling femminile: le azzurre saranno opposte alle fortissime canadesi e alla Norvegia per continuare a sperare di proseguire nel proprio cammino.
In evidenza l’Eurolega, l’Eurocup e la Champions League sempre di basket, con in campo in quest’ultimo caso Trieste contro Tenerife; il volley con gara-3 del Playoff Scudetto tra Modena e Piacenza; la Champions League di calcio con tante sfide molto affascinanti, come quella tra il Manchester City e il Real Madrid. Da non dimenticare le qualificazioni al Masters1000 di Miami, con Mattia Bellucci che cercherà di entrare in tabellone.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi martedì 17 marzo, il relativo palinsesto tv e streaming.
CALENDARIO SPORT IN TV OGGI
Martedì 17 marzo
07.00 Snooker, World Open 2026: primo turno – Diretta streaming su Eurosport1 HD, Discovery+, HBO Max e su DAZN.
16.00 Curling femminile, Mondiali 2026: Italia vs Canada – Diretta streaming su The Curling Channel.
16.00 Basket, Eurolega 2026: Hapoel Tel-Aviv vs Paris – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
16.00 Tennis, qualificazioni WTA Miami 2026: finale – Nessuna copertura tv/streaming.
16.00 Tennis, qualificazioni ATP Miami 2026: finale – Nessuna copertura tv/streaming.
(Bellucci vs Cassone 4° match e inizio programma dalle 16:00 italiane)
16.00 Tennis, WTA Miami 2026: primo turno – Diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Tennis (203); in streaming su SkyGo, NOW, supertennis.tv e su SuperTennix.
17.00 Basket, Eurocup 2026: Bahcesehir Kol. vs Cluj-Napoca – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
18.45 Calcio, Champions League 2026: Sporting vs Bodo Glimt – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 255; in streaming su SkyGo e su NOW.
19.00 Basket femminile, Mondiali 2026: Italia vs Senegal – Diretta tv su RaiSport HD, Sky Sport Basket (205); in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN.
19.00 Calcio, Serie B 2026: Palermo vs Juve Stabia – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
19.30 Basket, Eurocup 2026: JL Bourg vs Cedevita Olimpija – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.00 Calcio, Serie B 2026: Catanzaro vs Modena – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
20.00 Calcio, Serie B 2026: Mantova vs Cesana – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
20.00 Calcio, Serie B 2026: Reggiana vs Monza – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
20.00 Calcio, Serie B 2026: Spezia vs Empoli – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
20.00 Calcio, Serie B 2026: Venezia vs Padova – Diretta streaming su DAZN e su LAB Channel.
20.00 Basket, Eurolega 2026: Partizan vs Dubai – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.00 Basket, Champions League 2026: Unicaja vs Joventut – Diretta streaming su DAZN.
20.00 Basket, Champions League 2026: Wurzburg vs Chalon/Saone – Diretta streaming su DAZN.
20.15 Basket, Eurolega 2026: Olympiakos vs Fenerbahce – Diretta streaming su EuroLeague Tv.
20.30 Volley, SuperLega Playoff Scudetto 2026: Modena vs Piacenza – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay e su VBTV.
20.30 Basket, Champions League 2026: Gran Canaria vs Nymburk – Diretta streaming su DAZN.
20.30 Basket, Champions League 2026: Trieste vs Tenerife – Diretta streaming su DAZN.
21.00 Curling femminile, Mondiali 2026: Italia vs Norvegia – Diretta streaming su The Curling Channel.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Manchester City vs Real Madrid – Diretta tv su Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 252; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Chelsea vs PSG – Diretta tv su Sky Sport Arena (204), Sky Sport 253; in streaming su SkyGo e su NOW.
21.00 Calcio, Champions League 2026: Arsenal vs Bayer Leverkusen – Diretta tv su Sky Sport Max (206), Sky Sport 254; in streaming su SkyGo e su NOW.