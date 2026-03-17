Dove vedere in tv Modena-Piacenza oggi, Superlega volley 2026: orario gara-3 e streaming

È l’unica serie dei quarti di finale dei playoff di Superlega ancora completamente in equilibrio: Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza arrivano a gara 3 sull’1-1, dopo due sfide lunghe, combattute e ricche di ribaltamenti. Dopo il successo modenese al tie-break in gara 1, Piacenza ha risposto con lo stesso punteggio davanti al pubblico del PalaBancaSport, imponendosi 3-2 (18-25, 25-17, 28-30, 25-21, 18-16) al termine di oltre due ore di battaglia.

Il confronto si è confermato equilibrato anche nei numeri. Piacenza ha trovato una distribuzione offensiva molto più omogenea, con Alessandro Bovolenta top scorer a 23 punti, supportato da Ramazan Mandiraci (21) e José Miguel Gutierrez (17). La squadra emiliana ha mostrato grande carattere soprattutto nel tie-break, quando ha avuto la lucidità per gestire i momenti più delicati della partita.

Dall’altra parte Modena ha risposto con una prestazione offensiva importante, guidata dai 21 punti di Luca Porro e dai 17 di Vlad Davyskiba, oltre agli 11 messi a segno da Giovanni Sanguinetti al centro. Tuttavia la formazione allenata da Alberto Giuliani ha pagato qualcosa nella gestione dei palloni decisivi, soprattutto nella fase conclusiva del quinto set.

Ora la serie si sposta al PalaPanini per gara 3, in programma martedì sera con diretta anche su Rai Sport, in quella che si preannuncia come una delle sfide più aperte di questo turno dei playoff. Il margine tra le due squadre appare davvero minimo e molto dipenderà dalla capacità di mantenere lucidità nei momenti chiave.

Piacenza sembra poter contare su un maggiore peso in alcuni terminali offensivi, mentre Modena proverà a sfruttare il fattore campo e la spinta del proprio pubblico, oltre a un sistema di gioco che, quando funziona con continuità, riesce a mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

La chiave potrebbe essere ancora una volta la qualità della ricezione e la tenuta del cambio-palla: nella serie finora chi è riuscito a restare più stabile nei momenti di pressione ha poi avuto la meglio. In gara 3 nervi saldi, battuta e gestione dei finali di set potrebbero fare la differenza, in una sfida che promette ancora spettacolo ed equilibrio.

Il fischio d’inizio è in programma al PalaPanini di Modena martedì 17 marzo con inizio alle 20.30. La partita sarà trasmessa in diretta su Raisport Hd, mentre è prevista la diretta streaming su Volleyball Tv e su Rai Play. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Valsa Group Modena e Gas Sales Bluenergy Piacenza

A CHE ORA I PLAYOFF DI SUPERLEGA MASCHILE

Martedì 17 marzo – PalaPanini di Modena

Ore 20.30 Valsa Group Modena vs Gas Sales Bluenergy Piacenza

PROGRAMMA PLAYOFF SUPERLEGA VOLLEY MASCHILE 2025-2026: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Raisport hd

Diretta streaming: Volleyball Tv e Rai Play

Diretta Live testuale: OA Sport.