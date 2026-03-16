Calendario sport invernali 16-22 marzo: orari, programma, tv, streaming

La stagione degli sport invernali è ormai agli sgoccioli, ma c’è ancora tanta carne al fuoco nella settimana 16-22 marzo con la bellezza di 36 gare di Coppa del Mondo in programma tra sci alpino (Finali del Circo Bianco a Kvitfjell), biathlon (a Oslo), freestyle (a Craigleith e Tignes), salto con gli sci (sul trampolino di volo di Vikersund), sci alpinismo (in Val Martello), sci di fondo (a Lake Placid) e snowboard (a Flachau e Winterberg).

Oltre alle competizioni dei vari massimi circuiti internazionali, è prevista anche l’assegnazione di un titolo iridato nel curling. Stiamo parlando dei Campionati Mondiali femminili, attualmente in corso di svolgimento sul ghiaccio canadese di Calgary, con il team Constantini che proverà a rialzare la testa dopo una deludente partecipazione ai Giochi Olimpici di casa nel tentativo di accedere ai playoff.

CALENDARIO SPORT INVERNALI 16-22 MARZO

SCI ALPINO

Lun. 16/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SL femminile Pampeago (Tn)

Mar. 17/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SL femminile Pampeago (Tn)

Mer. 18/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SG maschile Pejo (Tn)

Gio. 19/03/26 – Coppa del mondo – 1a prova DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.45

Gio. 19/03/26 – Coppa del mondo – 1a prova DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 12.30

Gio. 19/03/26 – Gran Premio Italia gio/asp – SG maschile Pejo (Tn)

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – 2a prova DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.45

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – 2a prova DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 12.30

Ven. 20/03/26 – Coppa Europa – DH maschile Saalbach (Aut)

Ven. 20/03/26 – Coppa Europa – DH femminile Saalbach (Aut)

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – DH maschile Kvitfjell (Nor) – ore 10.45, diretta tv Rai Due e Eurosport

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – DH femminile Kvitfjell (Nor) – ore 12.30, diretta tv Rai Due e Eurosport

Sab. 21/03/26 – Criterium Cuccioli 1 (2015) – SL maschile e femminile Corno Alle Scale (Bo) – ore 09.30

Sab. 21/03/26 – Criterium Cuccioli 2 (2014) – SX maschile e femminile Corno Alle Scale (Bo) – ore 14.00

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – SG femminile Kvitfjell (Nor) – ore 10.45, diretta tv Rai Due e Eurosport

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – SG maschile Kvitfjell (Nor) – ore 12.30, diretta tv Rai Due e Eurosport

Dom. 22/03/26 – Coppa Europa – SG maschile Saalbach (Aut)

Dom. 22/03/26 – Criterium Cuccioli 1 (2015) – SX maschile e femminile Corno Alle Scale (Bo) – ore 09.30

Dom. 22/03/26 – Criterium Cuccioli 2 (2014) – SL maschile e femminile Corno Alle Scale (Bo) – ore 14.00

SCI DI FONDO

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – 10 km TC maschile e femminile Lake Placid (Usa) – ore 18.00 e 20.00, diretta tv RaiSport e Eurosport

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – Sprint TC maschile e femminile Lake Placid (Usa) – Qualificazioni ore 15.30 e 18.00, diretta tv RaiSport e Eurosport

Sab. 21/03/26 – Fesa Cup seniores – 10 km TC maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Sab. 21/03/26 – Fesa Cup juniores – 10 km TC maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – 20 TL maschile Lake Placid (Usa) – ore 17.30, diretta tv RaiSport e Eurosport

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – 20 TL femminile Lake Placid (Usa) – ore 19.30, diretta tv RaiSport e Eurosport

Dom. 22/03/26 – Fesa Cup seniores – 15 km TL maschile e femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

Dom. 22/03/26 – Fesa Cup juniores – 15 km TL maschile e 10 km TL femminile Santa Caterina Valfurva (Ita)

SALTO CON GLI SCI

Gio. 19/03/26 – Continental Cup – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 18.00

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 17.00, diretta tv Eurosport

Ven. 20/03/26 – Continental Cup – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 13.45

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – HS240 femminile Vikersund (Nor) – ore 09.30, diretta tv Eurosport

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 17.05, diretta tv Eurosport

Sab. 21/03/26 – Fis Cup – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 17.00

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – HS240 femminile Vikersund (Nor) – ore 09.30, diretta tv Eurosport

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – HS240 maschile Vikersund (Nor) – ore 17.30, diretta tv Eurosport

Dom. 22/03/26 – Fis Cup – HS140 maschile Zakopane (Pol) – ore 10.30

BIATHLON

Gio. 19/03/26 – Coppa del mondo – Sprint femminile Oslo (Nor) – ore 16.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – Sprint maschile Oslo (Nor) – ore 16.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – Pursuit femminile Oslo (Nor) – ore 13.45, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – Pursuit maschile Oslo (Nor) – ore 16.15, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – Mass start femminile Oslo (Nor) – ore 13.45, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.com

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – Mass start maschile Oslo (Nor) – ore 16.30, diretta tv Eurosport e streaming www.biathlonworld.c

SNOWBOARD

Lun. 16/03/26 – Mondiali juniores – SBX team St. Moritz (Svi) – ore 10.40

Gio. 19/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS femminile Flachau (Aut) – ore 10.45

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SBS maschile Flachau (Aut) – ore 10.45

Sab. 20/03/26 – Campionati Italiani Assoluti – SBS maschile e femminile Alpe di Siusi (Bz)

Sab. 21/03/26 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Sankt Anton (Aut)

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – PSL maschile e femminile Winterberg (Ger) – ore 14.30, diretta streaming www.discoveryplus.com

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – SBS maschile e femminile Flachau (Aut) – ore 11.30 e 13.30, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – PSL team Winterberg (Ger) – ore 15.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Dom. 20/03/26 – Campionati Italiani Assoluti – BA maschile e femminile Alpe di Siusi (Bz)

FREESTYLE

Mar. 17/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS maschile Tignes (Fra) – ore 10.45

Mar. 17/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA femminile Tignes (Fra) – ore 09.10

Mer. 18/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni SS femminile Tignes (Fra) – ore 13.30

Mer. 18/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile Tignes (Fra) – ore 09.00

Gio. 19/03/26 – Coppa del mondo – SS maschile e femminile Tignes (Fra) – ore 12.00

Gio. 19/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni gara-1 SX maschile e femminile Craigleith (Can)

Gio. 19/03/26 – Mondiali juniores – Qualificazioni SX maschile e femminile St. Moritz (Svi) – ore 10.50

Ven. 20/03/26 – Coppa Europa – BA maschile e femminile Sankt Anton (Aut)

Ven. 20/03/26 – Mondiali juniores – SX maschile e femminile Sankt Moritz (Svi) – ore 10.50

Ven. 20/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni BA maschile e femminile Tignes (Fra) – ore 09.00

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – Qualificazioni gara-2 SX maschile e femminile Craigleith (Can)

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – Gara-1 SX maschile e femminile Craigleith (Can) – ore 16.00, diretta streaming www.discoveryplus.com

Sab. 21/03/26 – Mondiali juniores – SX team St. Moritz (Svi) – ore 10.50

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – Gara-2 SX maschile e femminile Craigleith (Can) – ore 16.30, diretta streaming www.discoveryplus.com

SCI ALPINISMO

Sab. 19/03/26 – Coppa del mondo – Staffetta mista Val Martello (Ita) – ore 11.45, diretta streaming discoveryplus.com

Sab. 21/03/26 – Coppa Italia giovani – Individuale maschile e femminile Gromo (Bg)

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – Sprint maschile e femminile Val Martello (Ita) – ore 12.20, diretta streaming discoveryplus.com

SCI VELOCITÀ

Lun. 16/03/26 – Mondiali juniores – Gara maschile e femminile Vars (Fra)

Lun. 16/03/26 – Mondiali seniores – 1a e 2a run maschile e femminile Vars (Fra)

Mar. 17/03/26 – Mondiali seniores – 3a e 4a run maschile e femminile Vars (Fra)

Mer. 18/03/26 – Mondiali seniores – 5a e 6a run maschile e femminile Vars (Fra)

Gio. 19/03/26 – Mondiali seniores – Semifinale maschile e femminile Vars (Fra)

Ven. 20/03/26 – Mondiali seniores – Finale maschile e femminile Vars (Fra)

Sab. 21/03/26 – Coppa del mondo – Gara-1 maschile e femminile Vars (Fra)

Dom. 22/03/26 – Coppa del mondo – Gara-2 e gara-3 maschile e femminile Vars (Fra)

CURLING

14-22 marzo Mondiali femminili a Calgary (Canada) – Diretta streaming su The Curling Channel e di alcune partite anche su Discovery Plus