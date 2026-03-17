LIVE Italia-Norvegia, Mondiali curling femminile 2026 in DIRETTA: possibile scontro diretto

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Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e la Norvegia. Secondo impegno di giornata per l’Italia ai Mondiali di curling femminile di Calgary, dove le azzurre torneranno sul ghiaccio martedì 17 marzo alle ore 21.00 italiane per affrontare la Norvegia nel round robin. Una partita che assume un valore particolarmente importante per il quartetto italiano, chiamato a reagire dopo un avvio di torneo molto complicato.

Il bilancio dell’Italia nelle prime gare è infatti negativo: quattro sconfitte e una sola vittoria, un percorso che ha progressivamente allontanato le azzurre dalla zona alta della classifica e che ha trovato il punto più critico nella serata di ieri con la pesante sconfitta per 10-3 contro la Cina. Un risultato che ha evidenziato tutte le difficoltà della squadra azzurra, apparsa fragile e poco incisiva soprattutto nei momenti decisivi degli end. La partita contro la Cina ha messo in luce anche numeri piuttosto preoccupanti dal punto di vista della precisione. Le percentuali di tiro sono state infatti molto basse per buona parte del quartetto: 77% per Marta Lo Deserto, 73% per Elena Mathis e 67% per Stefania Constantini, mentre la sola Giulia Zardini Lacedelli ha mantenuto standard molto alti chiudendo con il 93% di positività. Un rendimento troppo discontinuo per poter competere con continuità a livello mondiale.

Il team italiano è lo stesso che ha preso parte ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina, conclusi con il nono posto finale. La formazione è composta dalla skip Stefania Constantini, dalla vice Giulia Zardini Lacedelli, da Elena Mathis e Marta Lo Deserto, un gruppo che negli ultimi anni aveva mostrato segnali di crescita importanti ma che in questo Mondiale fatica a trovare ritmo e sicurezza. La sfida con la Norvegia potrebbe però rappresentare un’occasione per cambiare l’inerzia del torneo. Anche la squadra scandinava, infatti, non sta vivendo un avvio particolarmente brillante e si trova nelle zone basse della classifica del round robin con un bilancio simile a quello delle azzurre.

Il quartetto norvegese è guidato dalla giovane skip Torild Bjoernstad, affiancata da Nora Oestgaard, Ingeborg Forbregd ed Eirin Mesloe. Si tratta di una squadra piuttosto giovane ma già abituata al confronto internazionale, caratterizzata da un gioco ordinato e da una buona capacità di gestione tattica degli end.

Finora la Norvegia ha mostrato prestazioni altalenanti nel torneo. La formazione scandinava ha faticato soprattutto contro alcune delle nazionali più solide del tabellone, come la Svezia, che si è imposta con il punteggio di 9-7, e ha incontrato difficoltà anche contro squadre di fascia media. Allo stesso tempo, però, ha dimostrato di poter rimanere competitiva in diverse partite grazie a un gioco disciplinato e a una buona precisione nei tiri di controllo.

Per l’Italia la chiave della partita sarà soprattutto mentale. Dopo la pesante sconfitta con la Cina servirà ritrovare fiducia e solidità, evitando gli errori che hanno compromesso le ultime prestazioni. Il quartetto azzurro dovrà alzare il livello soprattutto nelle fasi centrali degli end e nella gestione dei tiri decisivi, aspetti che finora hanno spesso fatto la differenza in negativo.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del sesto incontro del round robin del Mondiale femminile di curling in programma a Calgary in Canada tra Italia e la Norvegia: cronaca in tempo reale, end dopo end, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 21.00. Buon divertimento a tutti.