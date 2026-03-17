Dove vedere in tv Conegliano-Zeren Spor Ankara, Champions League volley femminile 2026: orario, programma, streaming

Conegliano ha sconfitto lo Zeren Spor Ankara con un secco 3-0 nell’andata dei quarti di finale della Champions League di volley maschile, ma ora bisognerà completare la missione per meritarsi la qualificazione alla Final Four della massima competizione europea. Le Pantere saranno obbligate a conquistare due set nel match di ritorno, mentre in caso di sconfitta per 3-0 o 3-1 giocheranno il golden set di spareggio di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso.

Dopo aver dettato legge in terra turca, le Campionesse d’Europa partiranno con tutti i favori del pronostico in occasione del confronto che andrà in scena mercoledì 18 marzo (ore 20.30). A guidare il sestetto di coach Daniele Santarelli saranno l’opposto Isabelle Haak, le schiacciatrici Gabi, Fatoumatta Sillah, Zhu Ting, la regista Joanna Wolosz, la centrale Sarah Fahr, il libero Monica De Gennaro.

Tra padrone di casa, che contro Conegliano hanno perso anche le due sfide andate in scena nella fase a gironi (3-0 in casa e 3-2 in Veneto) e che stanno partecipando alla Champions League grazie a una wild card, faranno affidamento sulla palleggiatrice Ofelia Malinov, sulle attaccanti Svetlana Gatina, Anna Lazareva e Aleksandra Uzelac.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Conegliano-Zeren Spor Ankara, ritorno dei quarti di finale della Champions League di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max (canale 206); in diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO CONEGLIANO-ZEREN SPOR ANKARA

Mercoledì 18 marzo

Ore 20.30 A. Carraro Prosecco DOC Conegliano vs Zeren Spor Ankara – Diretta tv su Sky Sport Max

PROGRAMMA CONEGLIANO-ANKARA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (canale 206), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, DAZN, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.