LIVE Italia-Senegal, Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026 in DIRETTA: azzurre per chiudere in bellezza

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Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta e ultima partita dell’Italia Premondiale di San Juan 2026. Con la qualificazione a Berlino 2026 già in tasca, le azzurre di Andrea Capobianco se la vanno a vedere con il Senegal, che ha bisogno assoluto di un successo.

Il quadro è molto chiaro: le azzurre il biglietto per la Germania se lo sono già assicurato e, con un successo, avrebbero la certezza assoluta di concludere al secondo posto dietro ai soli USA. D’altro canto, una vittoria darebbe al Senegal la qualificazione per la rassegna iridata, ma solo in caso di contemporaneo successo della Nuova Zelanda su Porto Rico.

Ma anche in caso di sconfitta le senegalesi potrebbero passare: dovrebbe succedere che la Nuova Zelanda sconfigga le portoricane con un margine compreso tra i 3 e i 22 punti. Le Tall Ferns, d’altro canto, possono solo qualificarsi battendo Porto Rico per 24 o più punti e tifando Italia. Porto Rico, invece, passa con una semplice vittoria sulle neozelandesi o con una sconfitta di un punto, posto che l’Italia vinca.

Si capisce, insomma, come le giocatrici di coach Andrea Capobianco abbiano in mano molti destini (ma niente di infernale come nel torneo di Istanbul, dove dalla seconda alla sesta possono qualificarsi tutte, ci sono tre posti). Cecilia Zandalasini corre per essere la miglior realizzatrice del torneo a San Juan, per quanto le importi fino a un certo punto, mentre il Senegal ha in Khadija Faye senz’altro la sua miglior giocatrice fino ad ora (ma occhio anche a Sabou Gueye, 4.5 assist e 4 palle rubate di media dopo quattro partite).

La palla a due tra Italia e Senegal verrà alzata alle ore 19:00. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!