A che ora Italia-Canada e Italia-Norvegia oggi, Mondiali curling femminile 2026: orario, tv, streaming

Oggi, martedì 17 marzo, la Nazionale italiana di curling femminile affronterà due partite ad orari agevoli per il nostro Paese ai Campionati Mondiali 2026, rassegna in fase di svolgimento in questi giorni in Canada, precisamente sul ghiaccio di Calgary.

Nella fattispecie la squadra capitanata da Stefania Contantini affronterà alle 16:00 italiane le padrone di casa canadesi, compagine che ha cominciato nel migliore dei modi la competizione iridata mettendo a referto tre vittorie su tre partite disputate. In serata, dunque a partire dalle 21:00 ci sarà invece la sfida contro la Norvegia, formazione con un ruolino di marcia simile a quello italiano composto da una vittorie e tre sconfitte.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada e Italia-Norvegia, incontri valido per il round robin dei Mondiali 2026 di curling femminile. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su The Curling Channel (per gli abbonati), garantita la diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Calgary sono sette ore indietro rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-CANADA E ITALIA-NORVEGIA MONDIALI CURLING OGGI

Martedì 17 marzo

Ore 16.00 Italia vs Canada

Ore 21.00 Italia vs Norvegia

PROGRAMMA ITALIA-CANADA E ITALIA-NORVEGIA CURLING: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.