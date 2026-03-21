Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari 21 marzo, tv, programma, streaming

Oggi sabato 21 marzo ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La primavera è ufficialmente incominciata ieri pomeriggio, ma ci sarà ancora tantissima azione tra neve e ghiaccio: la Coppa del Mondo di sci alpino propone le finali a Lillehammer con le due discese libere (maschile e femminile), la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le sprint a Lake Placid, la Coppa del Mondo di biathlon andrà in scena a Oslo con i due inseguimenti, sul ghiaccio di Calgary proseguiranno i Mondiali di curling femminile.

Da seguire con grande attenzione il salto con gli sci a Vikersund, la Coppa del Mondo di snowboard con il PSL maschile e femminile a Winterberg, lo sci alpinismo in Val Martello, lo slopestyle di snowboard a Flachau, lo skicross a Craigleith per la penultima tappa di Coppa del Mondo.

Di seguito il calendario completo degli sport invernali oggi (sabato 21 marzo), il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming. Gli eventi saranno trasmessi, a seconda dei casi, sui canali tv della Rai; proposta streaming su Discovery+, Rai Play, DAZN e canali tematici federali.

CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI

Sabato 21 marzo

02.00 CURLING (Mondiali femminili) – Ventesima giornata a Calgary: Italia-Turchia, Corea del Sud-Danimarca, Canada-Giappone, Norvegia-Cina (diretta streaming su The Curling Channel)

09.15 SCI ALPINISMO (Coppa del Mondo) – Staffetta mista in Val Martello (diretta streaming sul canale di ISMF)

09.30 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS240 femminile a Vikersund (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

10.00 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Winterberg, qualificazioni (non è prevista diretta tv/streaming)

10.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera maschile a Kvitfjell (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

11.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle femminile a Flachau (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max)

12.30 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Discesa libera femminile a Kvitfjell (diretta tv su Rai 2, diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

13.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – Slopestyle maschile a Flachau (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max)

13.45 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento femminile a Oslo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

14.30 SNOWBOARD (Coppa del Mondo) – PSL maschile/femminile a Winterberg, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 3, Discovery Plus, HBO Max)

15.30 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile in tecnica libera a Lake Placid, qualificazioni (diretta streaming su Discovery Plus, HBO Max)

16.00 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) – Skicross maschile/femminile a Craighleith, tabellone finale (diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max)

16.15 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Inseguimento maschile a Oslo (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

17.00 CURLING (Mondiali femminili) – Playoff a Calgary (diretta streaming su The Curling Channel)

17.05 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo) – HS240 maschile a Vikersund (diretta streaming su Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max, DAZN)

18.00 SCI DI FONDO (Coppa del Mondo) – Sprint maschile/femminile in tecnica libera a Lake Placid, tabellone finale (diretta streaming su Eurosport 1, DAZN dalle ore 18.45; diretta streaming integrale su Rai Play Sport 2, Discovery Plus, HBO Max)

23.00 CURLING (Mondiali femminili) – Semifinali a Calgary (diretta streaming su Eurosport 2, Discovery Plus, HBO Max, DAZN, The Curling Channel)