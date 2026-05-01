L’Italia sogna la finale per l’oro ai Mondiali di curling, poi Mosaner e Constantini subiscono la beffa: vince l’Australia

L’Italia è stata sconfitta dall’Australia con il punteggio di 7-6 all’extra-end nella semifinale dei Mondiali 2026 di curling doppio misto, in corso di svolgimento sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera). Amos Mosaner e Stefano Constantini si erano presentati baldanzosi all’appuntamento dopo aver regolato il Giappone nei playoff, con il chiaro obiettivo di battere Tahli Gill e Dean Hewitt (bronzo iridato dodici mesi fa) e di meritarsi la finale per l’oro.

I Campioni del Mondo uscenti si sono issati sul 4-1 a metà partita e sembravano essere in totale controllo della situazione, ma hanno poi subito tre punti nel quinto end e non sono riusciti a sfruttare al meglio il power-play nell’ultima frazione: un solo punto a referto e supplementare con gli oceanici ad avere il vantaggio dell’ultimo tiro, sfruttato in maniera diligente e valso il diritto di fronteggiare la Svezia (vincitrice sul Canada per 6-4 nell’altra semifinale) nel match che metterà in palio il titolo.

I Campioni Olimpici di Pechino 2022, nonché bronzo ai Giochi di Milano Cortina 2026, hanno ceduto a una coppia rodata e temibile (aveva primeggiato nel gruppo A con otto successi su nove incontri disputati), ma tutt’altro che insuperabile. Al binomio tricolore, è mancata un po’ di freddezza nelle fasi calde e così sabato 2 maggio (ore 10.00) tornerà in scena per affrontare il Canada (da cui sono stati battuti nel round robin) nel confronto che assegnerà la medaglia di bronzo.

LA CRONACA DI ITALIA-AUSTRALIA

Gli oceanici hanno avuto in dote il vantaggio del martello nel primo end in virtù dei risultati conseguiti nella fase a gironi e hanno messo a segno un punto, ma gli azzurri hanno risposto in maniera brillante e hanno tenuto a lungo in mano il pallino del gioco: due punti nella seconda frazione, poi due hammer rubati consecutivamente da un punto ciascuno per il 4-1 all’intervallo in favore dei nostri portacolori.

Al ritorno sul ghiaccio è riemersa la caratura tecnica degli australiani, che con ottima gestione delle stone e un grande tiro finale sono riusciti a mettere a segno tre punti per il pareggio (4-4). Mosaner e Constantini hanno rimesso nuovamente la testa avanti incamerando un punto nel sesto end (5-4), entrando così in una situazione di vantaggio nella fase calda e decisiva dell’incontro.

Gill ed Hewitt hanno ben sfruttato il power-play, che consente di spostare le stone inizialmente preposizionate: due punti di notevole fattura e sorpasso sul 6-5. La coppia tricolore si è così trovata costretta a inseguire nell’ultimo end, ma con la possibilità di respingere in regime di power-play: il corpo a corpo è rovente e gli azzurri riescono soltanto a marcare un punto, ultimo per pareggiare (6-6).

Si va all’extra-end, dove è però l’Australia ad avere a disposizione il vantaggio dell’ultimo tiro. L’Italia prova a scalare la montagna e cerca di imbastire un gioco in grado di mettere in difficoltà gli avversarie, ma gli oceanici rispondono colpo su colpo con grande disinvoltura e con vacillano, incamerando il punto che vale la vittoria e la qualificazione alla finale per l’oro.

RISULTATI MONDIALI CURLING OGGI

SEMIFINALI

Australia vs Italia 7-6, extra-end

Svezia vs Canada 6-4

CALENDARIO MONDIALI CURLING DOPPIO MISTO

Sabato 2 maggio

Ore 10.00 Finale per il bronzo: Italia vs Canada

Ore 14.00 Finale per l’oro: Australia vs Svezia