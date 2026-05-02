Italia-Canada oggi, Finale 3°-4° posto Mondiali curling misto 2026: orario, tv, programma, streaming

L’Italia affronterà il Canada nella finale per il bronzo ai Mondiali 2026 di curling doppio misto: dopo aver sconfitto il Giappone nei playoff e aver perso all’extra-end contro l’Australia in semifinale, Amos Mosaner e Stefania Constantini torneranno sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) per andare a caccia della medaglia e salire sul gradino più basso del momento. I Campioni del Mondo uscenti se la dovranno vedere contro i nordamericani, da cui sono stati battuti nella fase a gironi e che ieri hanno perso la semifinale contro la Svezia.

Oggi sabato 2 maggio (ore 10.00) la coppia tricolore incrocerà Kadriana Lott e Colton Lott in quella che sarà l’ultima partita di questa intensa annata agonistica, in cui i nostri portacolori hanno festeggiato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: arriverà una nuova soddisfazione per chiudere al meglio il quadriennio? Alle ore 14.00, invece, si disputerà la finale per l’oro tra l’Australia e la Svezia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Canada, finale per il terzo posto ai Mondiali 2026 di curling doppio misto. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su The Curling Channel, per gli abbonati; garantita la diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta televisiva.

CALENDARIO ITALIA-CANADA, FINALE BRONZO MONDIALI CURLING

Sabato 2 maggio

Ore 10.00 Finale per il bronzo: Italia vs Canada

PROGRAMMA ITALIA-CANADA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: The Curling Channel, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.