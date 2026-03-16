Coppa del Mondo biathlon Oslo Holmenkollen 2026: programma, orari, tv, streaming

La stagione della Coppa del Mondo di biathlon è prossima alla conclusione. La tappa di Oslo Holmenkollen (Norvegia) sarà l’ultima del massimo circuito internazionale e decisiva per emettere i verdetti stagionali più importante. Da questo punto di vista, i padroni di casa vorranno regalare delle forti emozioni.

In casa Italia fari puntati su Lisa Vittozzi. La sappadina, vittoriosa nell’inseguimento a Otepää e secondo nella Sprint sulle nevi estoni, vuole concludere il cammino di un’annata che l’ha vista rinascere e suggellare il tutto nell’oro olimpico nella Pursuit ad Anterselva.

Compagine tricolore che poi dovrà fare meno fino al termine della stagione del suo asso al maschile, Tommaso Giacomel. Le problematiche fisiche che l’hanno riguardato nel corso delle Olimpiadi hanno portato a questa decisione, in modo da ricaricare le pile in vista di quel che sarà. Spetterà a Lukas Hofer trascinare l’Italia del biathlon.

La tappa di Coppa del Mondo di biathlon a Oslo Holmenkollen (Norvegia) inizierà giovedì 19 marzo e terminerà domenica 22. Non è prevista la copertura televisiva, bensì quella in streaming grazie a Eurosport (1 0 2), Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali per dare piena copertura dell’appuntamento finlandese.

COPPA DEL MONDO BIATHLON OSLO HOLMENKOLLEN 2026

Giovedì 19 marzo

Ore 16:15 7.5 km Sprint femminile

Venerdì 20 marzo

Ore 16:15 10 km Sprint maschile

Sabato 21 marzo

Ore 13:45 10 km Inseguimento femminile

Ore 16:15 12.5 km Inseguimento maschile

Domenica 22 marzo

Ore 13:45 12.5 km Mass Start

Ore 16:30 15 km Mass Start maschile

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO BIATHLON OSLO HOLMENKOLLEN 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Eurosport1 o 2, Discovery+, HBO Max, DAZN ed Eurovision Sport

Diretta testuale: OA Sport