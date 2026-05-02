L’Australia vince i Mondiali di curling doppio misto! Apoteosi per Gill e Hewitt

L’Australia ha vinto i Mondiali 2026 di curling doppio misto, trionfando con pieno merito sul ghiaccio di Ginevra (Svizzera) al termine di un’autentica cavalcata: dopo aver primeggiato nel proprio girone (otto successi su nove partite disputate), gli oceanici hanno regolato l’Italia all’extra-end in semifinale e nell’atto conclusivo hanno travolto la Svezia con il perentorio punteggio di 8-4.

La rodata coppia composta da Tahli Gill e Dean Hewitt, capace di conquistare la medaglia di bronzo nella rassegna iridata di dodici mesi fa ma assente alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ha avuto la meglio sul binomio formato da Therese Westman e Robin Ahlberg, non il tandem dei fratelli Wranaa che a febbraio si era meritato la medaglia d’oro sul ghiaccio della Perla delle Dolomiti. Sul terzo gradino del podio è salito il Canada, che in mattinata ha travolto Amos Mosaner e Stefania Constantini.

Botta e risposta da un punto a testa nei primi due end, gli oceanici hanno messo la testa avanti mettendo a segno tre punti nella terza frazione, ma gli scandinavi hanno replicato con un paio di punti nel quarto parziale e si è così andati all’intervallo sul 4-3. Al ritorno sul ghiaccio altro botta e risposta da un punti, poi l’Australia ha fatto la differenza mettendo a segno tre punti in regime di power-play nel settimo end e ha chiuso i conti.