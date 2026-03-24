Giro di Catalogna 2026: Magnus Cort si impone allo sprint a Banyoles, Francesco Busatto sul podio

Firma danese nella seconda tappa del Giro di Catalogna 2026. Altra volata ristretta e molto concitata per decidere il vincitore, alla fine ad imporsi in quel di Banyoles è Magnus Cort (Uno-X Mobility) che ha centrato il successo numero 35 della carriera. Resta leader della classifica generale il campione francese Dorian Godon (Ineos Grenadiers).

Cinque corridori si sono avvantaggiati nella prima parte di gara: Baptiste Veistroffer (Lotto Intermachè), Liam Slock (Lotto Intermarchè), Julien Arriolabengoa (Caja Rural – Seguros RGA), Diego Uriarte (Equipo Kern Pharma) e Samuel Fernandez (Euskaltel – Euskadi). Il gruppo ha lasciato il giusto spazio, con la Ineos Grenadiers a gestire la situazione.

Nel tratto più insidioso, quello finale, grande accelerazione del plotone, guidato da EF Education – EasyPost e NSN Cycling Team, mentre davanti hanno provato l’azione coraggiosa in coppia Veistroffer e Slock, raggiunti però all’ultimo chilometro.

Volata molto particolare, con le squadre dei velocisti che non sono riuscite ad organizzarsi al meglio. Ha provato il portoghese Ivo Oliveira (UAE Team Emirates – XRG) a lanciarla lunghissima, senza però riuscirci. Di classe e d’esperienza negli ultimi 150 metri è venuto fuori Magnus Cort che ha dominato il finale battendo il giovane francese Noa Isidore (Decathlon CMA CGM Team) ed un eccellente Francesco Busatto (Alpecin-Premier Tech). Quarto il leader della generale Godon, quinto Alberto Dainese (Soudal Quick-Step).