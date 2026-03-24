Settimana Coppi&Bartali 2026: Lorenzo Finn tra i più attesi. Tanti giovani italiani in gara

Nuovo appuntamento per il calendario della Coppa Italia delle Regioni, in scena in settimana una Settimana Coppi&Bartali che, giunta alla sua edizione numero 41, ha deciso di cambiare e non restare semplicemente in Emilia Romagna, andando ad esplorare un po’ il nord Italia.

In un mese intensissimo per il World Tour non ci saranno in scena i migliori corridori al mondo, visto anche il livello della gara, ma non mancheranno gli spunti soprattutto in chiave azzurra. Presente Lorenzo Finn che dopo un Giro di Sardegna non del tutto esaltante vuole testarsi con gli élite, per cercare di avvicinarsi al top in vista del passaggio da professionista che arriverà l’anno prossimo: il campione del mondo under 23 potrebbe avere un ruolo importante in casa Red Bull – BORA – hansgrohe.

Un altro nome da seguire è quello di Mattia Agostinacchio, pronto al debutto in casa EF Education – EasyPost. L’azzurro ha iniziato con la stagione del ciclocross, salvo poi fermarsi prima dei Mondiali a causa di un problema fisico. Ora il diciottenne è chiamato a far vedere le sue qualità su strada.

Parlando di giovani italiani sarà un onore per il diciannovenne Davide Frigo vestire la maglia della Ineos Grenadiers, lui che fa parte della Racing Academy. Uno dei nomi da seguire in casa Bardiani CSF 7 Saber è quello di Filippo Turconi, già visto tra Sanremo e Milano-Torino e pronto al definitivo salto di qualità.