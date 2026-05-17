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LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: arrivo in salita a Corno alle Scale
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Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della nona tappa del Giro d’Italia 2026. La prima settimana dell’edizione 109 della corsa rosa si chiude con una frazione di 184 chilometri che porterà i corridori da Cervia a Corno alle Scale.
Secondo arrivo in salita di quest’edizione dopo il mitico Blockhaus di venerdì. La prima parte di gara è totalmente pianeggiante fino ad arrivare allo sprint intermedio di Marzabotto, dove la strada è già leggermente in salita. Si continua leggermente a salire fino ad arrivare ai piedi della Querciola (11.5 km al 4.2% di pendenza media), preludio all’ascesa finale di Corno alle Scale (10.9 km al 5.8%) con gli ultimi 3 chilometri in doppia cifra.
Gli occhi sono puntati tutti su Jonas Vingegaard. Vedremo se il danese della Team Visma | Lease a bike deciderà di sferrare un nuovo attacco per riavvicinarsi alla maglia rosa di Eulalio ed allungare sui contendenti alla vittoria finale. Curiosità anche per vedere il comportamento di Giulio Pellizzari e Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe).
La nona tappa del Giro d’Italia 2026 scatterà da Cervia alle 12.35. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale integrale della nona frazione del Giro d’Italia con aggiornamenti minuto dopo minuto per non perdere alcuna emozione. Buon divertimento!