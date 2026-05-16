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LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: i Muri possono creare scompiglio
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Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. 155.8 km da Chieti a Fermo con un finale scoppiettante in cui i corridori affronteranno quattro GPM e diversi tra i famigerati muri marchigiani. Frazione di sicuro spettacolare con i big della classifica generale che dovranno tenere le antenne dritte per evitare brutti scherzi. Appuntamento alle 13.15 con la partenza dallo start village della città abruzzese.
Settima tappa che offrirà 1900 metri di dislivello da percorrere, gran parte dei quali inseriti nella fase finale della frazione. Dalla partenza di Chieti, affrontato un primo tratto in falsopiano in ascesa, si entrerà in una lunga sezione discendente e pianeggiante che proietterà il gruppo nelle Marche verso Cupra Marittima. Da questo momento ci si sposterà nell’entroterra marchigiano ed inizieranno i saliscendi che saranno decisivi. Si partirà dalla salita di Montefiore dell’Aso (10 km al 3.6% di pendenza media), il cui scollinamento avverrà a circa 50 km dall’arrivo. Dopo una breve discesa via al GPM di Monterubbiano (4.7 km al 5.8% di pendenza media), con la corsa che dopo la discesa entrerà per la prima volta in quel di Fermo senza però transitare dall’arrivo. Le insidie proseguiranno con il muro di Via Caldarelli, lo strappo di Capodarco (2.5 km al 6.3% con punte al 18%), ed infine il muro che porterà i big verso l’arrivo di Fermo, che inizierà ai -4 ed offrirà punte addirittura al 22%.
Tappa dunque che strizza l’occhio ai corridori da semi-classica, tuttavia potrebbero esserci diverse soluzioni. Non è da scartare la fuga da lontano dopo le fatiche del Blockhaus e della frazione più lunga del Giro d’Italia appena trascorsa. Tra i favoriti d’obbligo Jonathan Narvaez (UAE Team Emirates – XRG), che punta alla doppietta. In casa emiratina, nonostante i ritiri post cadute bulgare, non mancano gli assi con Jan Christen ed Igor Arrieta che possono sfruttare al meglio questi finali mossi. Terreno ideale anche per l’ex maglia rosa Thomas Silva (XDS Astana) ed il compagno di squadra Christian Scaroni. Tra gli italiani potranno provarci anche Giulio Ciccone (Lidl-Trek), Diego Ulissi ed Alberto Bettiol (XDS Astana) ed il padrone di casa Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe). In caso di attacchi degli uomini di classifica non va ovviamente scartato un nuovo acuto di Jonas Vingegaard (Team Visma – Lease a Bike), o un colpo di mano di Felix Gall (Decathlon CMA – CGM).
L’ottava tappa del Giro d’Italia 2026, 155.8 km da Chieti a Fermo, inizierà alle 13.15. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento a tutti!