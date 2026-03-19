Settimana Internazionale Coppi&Bartali 2026: definite le tappe. Entra nel vivo la Coppa Italia delle Regioni

La Settimana Internazionale Coppi e Bartali 2026 di ciclismo su strada si disputerà dal 25 al 29 marzo: la manifestazione, organizzata dal GS Emilia, fa parte del circuito della terza edizione della Coppa Italia delle Regioni, kermesse ideata dalla Lega del Ciclismo Professionistico.

Si partirà mercoledì 25 marzo con la Barbaresco-Barolo, con strade ondulate nelle quali la corsa sarà subito movimentata. Giovedì 26 sarà la volta della Lodi-Massalengo, tappa destinata ai velocisti, mentre venerdì 27 si correrà la Erbusco-Iseo. Sabato 28 spazio alla Ponte di Piave-Valdobbiadene, tappa che potrebbe riscrivere la classifica generale, infine domenica 29 ci sarà la Cormons-Gemona del Friuli, che decreterà il vincitore della corsa.

Il presidente della Lega del Ciclismo Professionistico, Roberto Pella, ha affermato: “La Settimana Internazionale Coppi e Bartali nel 2026 si presenta con un format rinnovato, capace di unire tradizione e innovazione nel segno di due miti dello sport italiano come Fausto Coppi e Gino Bartali, che hanno segnato la storia del nostro Paese. In un anno simbolico, in cui celebriamo gli 80 anni della Repubblica e del voto alle donne, il ciclismo si conferma ancora una volta uno straordinario strumento di valorizzazione dei territori, capace di raccontare l’identità, la cultura e le eccellenze delle nostre comunità. Desidero inoltre rivolgere un sincero ringraziamento alle Regioni coinvolte in questa edizione e ai loro Presidenti: Alberto Cirio per il Piemonte, Attilio Fontana per la Lombardia, Alberto Stefani per il Veneto e Massimiliano Fedriga per il Friuli-Venezia Giulia, che è anche Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, per il costante supporto e la collaborazione istituzionale che rendono possibile la crescita di questo progetto“.

Adriano Amici, del GS Emilia, ha sottolineato: “Dopo 25 anni, proponiamo la Settimana Internazionale Coppi e Bartali con una veste rinnovata, nel segno della continuità ma anche della volontà di crescere e guardare avanti. Desidero innanzitutto ringraziare tutti i collaboratori del GS Emilia, il nostro gruppo, per la grande mole di lavoro svolto in questo inizio di stagione: prima con il Giro di Sardegna e ora con l’organizzazione di questa manifestazione. Un sentito grazie alla Lega Ciclismo Professionistico, al presidente Roberto Pella e a tutto il suo staff, che ha lavorato con grande impegno per rendere possibile questo percorso e rafforzare ulteriormente il valore della manifestazione. La Settimana Internazionale Coppi e Bartali, insieme al Giro dell’Emilia maschile e femminile e al Memorial Marco Pantani, rappresenta uno dei fiori all’occhiello della nostra attività organizzativa e siamo convinti che anche questa edizione saprà offrire spettacolo e contenuti tecnici di alto livello, all’altezza della sua storia e della sua tradizione“.

CALENDARIO SETTIMANA COPPI E BARTALI 2026

25 marzo 2026: Barbaresco-Barolo

26 marzo 2026: Lodi-Massalengo

27 marzo 2026: Erbusco-Iseo

28 marzo 2026: Ponte di Piave-Valdobbiadene

29 marzo 2026: Cormons-Gemona del Friuli

Nei prossimi giorni verranno comunicati i dettagli dei percorsi