MotoGP, Ducati non sostituirà Marc Marquez a Barcellona. Nel mirino un possibile rientro al Mugello

Ha avuto esito positivo in base ai primi report ufficiali il doppio intervento chirurgico a cui si è sottoposto nei giorni scorsi Marc Marquez dopo la brutta caduta avvenuta nel corso della Sprint del Gran Premio di Francia 2026 a Le Mans. Operatosi con successo con successo al piede e alla spalla, il nove volte campione iridato ha già cominciato il suo percorso di recupero ma sicuramente non sarà presente questo weekend a Barcellona per il sesto round della stagione.

Il team ufficiale della Ducati verrà rappresentato al Montmelò da un solo pilota, Francesco Bagnaia, infatti Marc non verrà sostituito almeno per l’appuntamento catalano del Mondiale MotoGP. La Casa di Borgo Panigale aveva a disposizione un’alternativa di lusso come Nicolò Bulega, ma l’emiliano sarà impegnato a Most proprio questo fine settimana per la quinta tappa del campionato in Superbike.

“Il team medico, diretto dal Dottor Samuel Antuña, ha stabilizzato con successo la frattura del quinto metatarso del piede destro“, si legge nel comunicato Ducati. Marc si è sottoposto poi anche ad un altro intervento già programmato “per trattare una precedente lesione alla spalla destra. Questo trauma pregresso aveva ricominciato a causare dolore dopo la violenta caduta nel Gran Premio d’Indonesia dell’anno scorso. I medici hanno rimosso due viti e un frammento osseo di un precedente intervento di Latarjet (dicembre 2019) che si era spostato e comprimeva il nervo radiale“.

Davide Tardozzi, Gigi Dall’Igna e gli altri vertici del team confidano in un possibile ritorno in pista di Marquez già a fine mese in occasione del Gran Premio d’Italia al Mugello, ma se non dovesse farcela potrebbe contare su una settimana aggiuntiva in vista del GP d’Ungheria al Balaton Park.