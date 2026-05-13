Francesco Bagnaia: “Ripartiamo da quanto di buono è emerso a Le Mans, a Barcellona la Ducati va forte”

Messo alle spalle il week end di Le Mans (Francia), la Ducati prova a rilanciare le proprie quotazioni nel prossimo GP di Catalogna, tappa del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito iberico, la Rossa vuole rispondere a quanto fatto dall’Aprilia nel week end francese, pur presentandosi all’appuntamento “incerottata”.

L’infortunio del padrone di casa Marc Marquez è un’assenza rilevante per lo scacchiere di Borgo Panigale. L’operazione al piede e alla spalla effettuata a Madrid priverà il team italiano del punto di riferimento e spetterà a Francesco Bagnaia recitare il ruolo del primattore, partendo da quanto di buono si è visto in terra transalpina.

“Per come è finito il weekend in Francia, sono contento di tornare subito in pista. Barcellona è un tipo di tracciato che ha sempre esaltato le caratteristiche della Desmosedici GP“, le prime parole del centauro piemontese (fonte: sito ufficiale della Ducati).

“Di Le Mans prendo tutto il positivo possibile: siamo stati veloci da subito, sempre a contatto con i più forti con anche la pole. In gara poi, per quanto possibile, abbiamo tenuto il passo dei migliori, nelle posizioni del podio. Ripartiamo da qui, continuiamo a lavorare nel fine-settimana e sfruttiamo al meglio il test del lunedì“, ha concluso.