Francesco Bagnaia: “Contento di tornare subito in pista, Barcellona esalta le caratteristiche della Ducati”

Francesco Bagnaia è stato uno dei principali protagonisti dello scorso weekend sul circuito Bugatti di Le Mans, firmando la pole position e centrando un solido secondo posto nella Sprint, ma la caduta in gara provocata da un piccolo inconveniente tecnico all’anteriore della sua moto ha reso oltremodo deludente il bilancio complessivo del round francese a livello di punti per il campionato.

Pecco, autore di un pessimo avvio di stagione, si ritrova adesso addirittura a -85 dal leader della generale Marco Bezzecchi e a -84 dall’altro pilota ufficiale dell’Aprilia Jorge Martin. Un distacco davvero enorme dopo appena cinque Gran Premi, che rende estremamente difficile se non impossibile il suo obiettivo di tornare a battagliare per il titolo iridato nel 2026.

“Per come è finito il weekend in Francia, sono contento di tornare subito in pista. Barcellona è un tipo di tracciato che ha sempre esaltato le caratteristiche della Desmosedici GP“, le parole del tre volte campione mondiale al sito ufficiale Ducati in vista della prossima tappa in calendario prevista da venerdì 15 a domenica 17 maggio sul tracciato catalano di Montmelò.

“Di Le Mans prendo tutto il positivo possibile: siamo stati veloci da subito, sempre a contatto con i più forti con anche la pole. In gara poi, per quanto possibile, abbiamo tenuto il passo dei migliori, nelle posizioni del podio. Ripartiamo da qui, continuiamo a lavorare nel weekend e sfruttiamo al meglio il test del lunedì“, ha aggiunto Bagnaia.